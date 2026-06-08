Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ng dating pinuno ng Israeli air defense system sa kapangyarihan ng missile ng Iran.
Vika Haimovich, dating pinuno ng Israeli army air defense system:
Tungkol sa mga kakayahan at kahandaan ng mga Iranian, ang katotohanan na maaari silang tumugon sa isang operasyon sa Beirut sa pamamagitan ng pagpapaputok ng 10 missile sa loob ng mas mababa sa isang oras ay isang senyales na nag-oobliga sa amin na maunawaan ang mga kakayahan na mayroon pa sila.
Tel Aviv – Israeli media (Hunyo 8, 2026) – Si Vika Haimovich, dating pinuno ng air defense system ng Zionist regime (dating responsable para sa Iron Dome system), sa isang panayam sa Channel 12 Israel ay umamin sa kapangyarihan ng missile ng Iran at sinabi na ang kakayahan ng Iran na magpaputok ng 10 ballistic missiles sa kalaliman ng sinasakop na lupain sa loob ng mas mababa sa isang oras ay "isang senyales upang muling tasahin ang mga kakayahan na mayroon pa sila."
Binanggit ni Haimovich ang mga pag-atake ng Iran noong Linggo (kung saan ang Ramat David Air Base ay tinarget at ang mga sirena ng panganib ay tumunog sa Jerusalem at timog na lugar), at idiniin na ang bilis at katumpakan ng tugon ng Iran sa mga pagsalakay ng Israel ay nagpapahiwatig ng "matatag na pagpigil" at "command organization" sa sandatahang lakas ng Iran. Idinagdag niya na ang katotohanan na ang Iran ay maaaring tumugon sa isang operasyon sa Beirut sa pamamagitan ng pagpapaputok ng 10 missile sa loob ng mas mababa sa isang oras ay nag-oobliga sa hukbo ng Israel na maunawaan nang wasto ang mga kakayahan na mayroon pa ang Iran.
Ang dating Israeli military official na ito ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kakayahan ng air defense system ng rehimeng ito na harapin ang malawakan at pinagsamang pag-atake ng axis of resistance at sinabi: "Hindi natin dapat maliitin ang kakayahan ng Iran. Napatunayan nila na maaari silang magkaroon ng ganap na koordinasyon sa kanilang mga kaalyado sa rehiyon at sorpresahin tayo." Ang mga pahayag ni Haimovich ay ginawa sa panahong ilang oras bago nito, iniulat ng Israeli media ang isang pinagsama at koordinadong missile attack mula sa Iran at Yemen laban sa sinasakop na lupain.
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