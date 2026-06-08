Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Natukoy ang isang spy network sa puso ng sinasakop na lupain.
Inihayag ng Arab site na Ynet na may natukoy na spy network na may kaugnayan sa Iran sa "Bat Yam," sa gitna ng sinasakop na lupain.
Sa ulat na ito, nakasaad na ang spy network na ito ay nagbibigay ng sensitibong impormasyon sa mga Iranian.
Sinasakop na Jerusalem – Mga mapagkukunan ng balita ng Zionist regime (Hunyo 8, 2026) – Iniulat ng Israeli media ang pagkatuklas ng isang bagong spy network na kaanib ng Iran sa lungsod ng "Bat Yam" sa gitna ng sinasakop na lupain.
Ayon sa Ynet site, ang spy network na ito na natukoy ng Israeli internal security service (Shabak) ay binubuo ng mga Israeli settler na nagbibigay ng sensitibong impormasyon sa mga Iranian forces. Kinumpirma ng Israeli sources na ang mga miyembro ng network na ito ay inaresto noong Mayo 2026 sa isang joint operation ng Shabak at ng "Ayalon" area police.
Batay sa anunsyo ng security officials ng Zionist regime, ang mga akusado ay nakikipag-ugnayan sa Iranian agents sa pamamagitan ng text messages at social media at bilang kapalit ng pagtanggap ng pera, sila ay nangongolekta ng impormasyon at nagsasagawa ng mga spy mission. Wala pang karagdagang detalye tungkol sa uri ng impormasyon na ibinigay ng network na ito sa mga Iranian ang inilabas, ngunit inilarawan ng security sources ang kasong ito bilang "napakaseryoso."
Babala ng alkalde ng Bat Yam: "Nakarating na ang mga Iranian sa aming lungsod"
Ipinapahiwatig ng mga ulat na si Tzvika Brot, alkalde ng Bat Yam, ilang panahon na ang nakalipas sa isang agarang video message ay nagbabala sa mga residente ng lungsod na ang mga Iranian agents ay nagsisikap na pumasok sa lungsod na ito. Ipinahayag ni Brot sa pamamagitan ng pagsasabing "Nakarating na ang mga Iranian sa Bat Yam - hindi ito biro," at idiniin na ang security apparatus ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa munisipyo upang pigilan ang anumang pakikipagtulungan ng mga residente sa mga Iranian spies.
Nagbabala siya na "dose-dosenang mga residente ng Bat Yam" ang kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga Iranian forces at ang mga aksyong ito ay "nagsasapanganib sa seguridad ng Israel at sumisira sa kanilang personal na hinaharap." Hiniling ng alkalde ng Bat Yam sa mga mamamayan na agad na mag-ulat sa security officials kung makipag-ugnayan sa kanila ang mga kahina-hinalang ahente.
Pagtaas ng pag-aalala ng Shabak sa cyber infiltration ng Iran
Ang pagkatuklas na ito ay ginagawa sa panahong ayon sa Hebrew sources, ang Shabak sa mga nakalipas na linggo ay nakakita ng kapansin-pansing pagtaas sa mga pagsisikap ng Iran na akitin at i-recruit ang mga Israeli settler sa pamamagitan ng mga online platform.
Batay sa mga ulat na ito, ang mga Iranian agents ay partikular na nagta-target ng mga mag-aaral, reserve soldiers, at military at security personnel at ang mga misyon ay madalas na nagsisimula sa simple at hindi nakakapinsalang mga kahilingan tulad ng pagpapadala ng mga larawan o pangkalahatang impormasyon at unti-unting lumilipat patungo sa mas sensitibong mga misyon. Batay sa anunsyo ng hukbo ng Zionist regime, sa isang katulad na kaso, isang reserve soldier ng "Iron Dome" air defense system ay inaresto sa paratang ng pagbibigay ng lihim na impormasyon sa Iran at nahaharap sa mga paratang kabilang ang "pagtulong sa kaaway sa panahon ng digmaan" na ang parusa nito ay habambuhay na pagkakakulong.
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