Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng aktibidad ng capital market ayon sa normal na kondisyon.
Pinuno ng pagsubaybay sa mga stock exchange ng Securities and Exchange Organization:
Ang capital market ay magpapatuloy ng aktibidad nito ngayon ayon sa karaniwang gawain.
Sa mga idinisenyong senaryo, hangga't posible ang pagsasagawa ng mga transaksyon at pag-aayos ng mga ito, ang merkado ay hindi magsasara.
Batay dito at ayon sa hinulaang mga senaryo, ang stock market ay aktibo ngayon at ang mga transaksyon ay magpapatuloy nang walang pagbabago sa mga microstructure.
Tehran – Securities and Exchange Organization (Hunyo 8, 2026) – Ang pinuno ng pagsubaybay sa mga stock exchange ng Securities and Exchange Organization ng Islamic Republic of Iran ay naglabas ng anunsyo na ang capital market ay magpapatuloy ng aktibidad nito sa Lunes (Hunyo 8) ayon sa karaniwang gawain at walang anumang pagbabago sa mga microstructure.
Batay sa anunsyong ito, sa kabila ng pagtaas ng regional tensions sa mga nakaraang oras (kabilang ang missile attack ng Iran sa Ramat David Air Base at ang ganting pag-atake ng Israel sa Dahiyeh ng Beirut), sa mga paunang idinisenyong senaryo, hangga't posible ang pagsasagawa ng mga transaksyon at pag-aayos ng mga ito, ang merkado ay hindi magsasara. Idiniin ng responsableng opisyal na ito na ang teknikal at operational na imprastraktura ng capital market ay nasa ganap na alerto at ang mga transaksyon ay magpapatuloy nang walang pinakamaliit na pagbabago sa mga proseso ng pag-aayos at paunang pagbabayad ng mga pautang.
Ang reassurance na ito ay ginagawa sa panahong noon, sa gitna ng digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika (huling bahagi ng Pebrero 2026), ang capital market ng Iran ay nahaharap sa mabibigat na pagbabago at sistematikong panganib. Gayunpaman, tila ang Securities and Exchange Organization, na may layuning pigilan ang paglikha ng sikolohikal na shock at pamahalaan ang krisis, ay nagpipilit sa pagpapatuloy ng aktibidad ng merkado sa normal na kondisyon.
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