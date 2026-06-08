Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tagapagsalita ng Armed Forces ng Yemen: Ang mga sensitibong target ng Israeli na kaaway sa sinasakop na Yafa ay tiyak na tinarget.
Yahya Saree:
Idineklara namin ang kumpletong pagbabawal ng maritime navigation ng kaaway sa Red Sea, at anumang Zionist na paggalaw ay ituturing ng aming mga pwersa bilang military targets.
Ang aming mga pwersa ay tutugon sa paglala ng tensyon sa pamamagitan ng paglala ng tugon, at ang aming mga operasyon ay lalala ayon sa labanan at sa pakikiisa sa axis ng jihad at paglaban.
Binibigyang-diin namin ang karapatan ng aming mga tao at ng malayang mga tao ng aming bansa na harapin ang Amerikano-Zionist na agresyon.
Hindi kami uupo nang walang ginagawa sa harap ng mapang-aping blockade na ipinataw sa aming mga tao at sa mga tao ng axis ng jihad at paglaban.
Lahat ng pagsisikap ng kaaway ay mabibigo, at ang aming mga operasyon ay magpapatuloy hangga't ang agresyon at blockade ay nagpapatuloy.
Sanaa – Mga ahensya ng balita ng Yemen (Hunyo 8, 2026) – Ilang oras matapos ang deklarasyon ng pinagsamang missile attack ng Iran at Yemen sa sinasakop na lupain, si Brigadier General Yahya Saree, tagapagsalita ng Armed Forces ng Yemen, sa isang opisyal na pahayag sa telebisyon ay nag-anunsyo ng bagong detalye ng operasyon kagabi ng mga pwersa ng kanyang bansa laban sa Zionist regime.
Idiniin ng tagapagsalita ng Armed Forces ng Yemen na "ang mga sensitibong target ng Israeli na kaaway sa sinasakop na Yafa (Tel Aviv) ay tiyak na tinarget," at nilinaw na ang Armed Forces ng Yemen ay nagsagawa ng operasyong ito bilang tugon sa mga krimen ng Zionist regime laban sa sangkatauhan sa Gaza Strip, kabilang ang kamakailang pagpatay sa Nuseirat camp. Idinagdag niya na ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa gamit ang ballistic missiles at drones.
Sa ibang bahagi ng kanyang pananalita, si Yahya Saree, habang idinedeklara ang "kumpletong pagbabawal ng maritime navigation ng Zionist na kaaway sa Red Sea," ay nagbabala na mula ngayon, ang anumang paggalaw ng mga barko ng Zionist regime sa rehiyong ito ay "ituturing ng Armed Forces ng Yemen bilang military targets." Idiniin niya na ang mga pwersa ng Yemen ay tutugon sa paglala ng tensyon sa pamamagitan ng paglala ng tugon, at ang mga operasyon ay lalala ayon sa labanan at sa pakikiisa sa axis ng jihad at paglaban.
Binanggit ng tagapagsalita ng Armed Forces ng Yemen ang mapang-aping blockade na ipinataw sa mga tao ng Yemen at mga tao ng axis of resistance, at ipinahiwatig na ang Armed Forces ng kanyang bansa ay hindi uupo nang walang ginagawa at lahat ng pagsisikap ng kaaway na sirain ang determinasyon ng mga tao ay mabibigo. Idiniin niya sa pagtatapos na ang military operations ng Yemen ay magpapatuloy hangga't ang agresyon at blockade ay nagpapatuloy. Ang pahayag na ito ay inilabas sa panahong ilang minuto na ang nakalipas, iniulat ng media ng Zionist regime ang pagtunog ng mga sirena ng panganib sa mga sinasakop na lungsod ng "Beersheba" at "Jaffa."
..........
328
Your Comment