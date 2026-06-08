Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lahat ng flight sa Mehrabad Airport ay kinansela.
Anunsyo ng Public Relations ng Mehrabad International Airport:
Ipinapaalam sa mahal naming mga pasahero na ang lahat ng flight sa Mehrabad Airport ay kinansela hanggang sa karagdagang abiso.
Hinihiling sa mahal naming mga kababayan na bago pumunta sa paliparan, suriin ang pinakahuling kalagayan ng mga flight sa pamamagitan ng system 199 o numero 02161021.
Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 8, 2026) – Ang Public Relations ng Mehrabad International Airport sa Tehran ay naglabas ng agarang anunsyo na idineklara na ang lahat ng flight ng paliparan na ito ay kinansela hanggang sa karagdagang abiso.
Batay sa anunsyong ito na inilathala noong gabi ng Linggo (Hunyo 7), hiniling sa mga pasahero na bago ang anumang pagpunta sa paliparan, alamin ang pinakahuling kalagayan ng kanilang flight sa pamamagitan ng system 199 (national flight information system) o numero ng telepono 02161021 (para sa Mehrabad Airport).
Kapansin-pansin na ang Mehrabad Airport ay matatagpuan sa kanluran ng Tehran malapit sa Azadi Square, at itinuturing na isa sa mga pangunahing terminal ng domestic flights ng bansa. Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahong sabay na iniulat ng media ng Zionist regime ang pagtunog ng mga sirena ng panganib sa malawak na lugar ng hilaga at gitna ng sinasakop na lupain at ang pagpapaputok ng mga bagong alon ng missile mula sa Iran. Iniulat din ng mga news source na ang air defense sa lungsod ng Kermanshah ay naisaaktibo upang harangin ang mga missile ng kaaway at ang paliparan ng lungsod na ito ay nagpatigil din ng mga flight nito hanggang sa karagdagang abiso.
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