Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al Jazeera: Malawakang military censorship sa Israel kasunod ng mga pag-atake ng Iran.
Kasunod ng missile attacks ng Iran sa sinasakop na lupain bilang tugon sa pagsalakay ng Zionist regime sa Beirut at paglabag sa tigil-putukan, iniulat ng Al Jazeera network sa isang ulat ang pagpapatupad ng malawakang military censorship sa Israel.
Ayon kay Nida Ibrahim, tagapagbalita ng network na ito sa Ramallah, ang Israeli media ay pinagtitibayan na ipahayag na ang hukbo ay humarang sa lahat ng missile na pinaputok mula sa Iran.
Gayunpaman, ang ilang Israeli media ay nag-ulat ng mga pinsala sa iba't ibang lugar kabilang ang unang pag-atake kagabi, ngunit dahil sa military censorship, ang tumpak na pagtatasa ng lawak ng mga pinsala ay nananatiling mahirap.
Ramallah – Al Jazeera network (Hunyo 8, 2026) – Iniulat ng Al Jazeera news network noong Linggo na ang Zionist regime ay nagpatupad ng malawakang military censorship sa media nito kasunod ng mabibigat na missile attacks ng Iran at Yemen sa sinasakop na lupain.
Sinabi ni Nida Ibrahim, tagapagbalita ng network na ito sa lungsod ng Ramallah sa West Bank, na ang Israeli media ay inutusan na iulat na "ang hukbo ng Israel ay matagumpay na humarang at sumira sa lahat ng missile na pinaputok mula sa Iran at Yemen." Gayunpaman, idiniin ng tagapagbalitang ito na ang ilang Hebrew-language media ay nakapag-ulat nang nakapag-iisa tungkol sa "mga pinsala sa iba't ibang lugar kabilang ang unang pag-atake kagabi."
Ayon sa Al Jazeera, dahil sa pagpapatupad ng mahigpit na military censorship na ito, ang tumpak na pagtatasa ng lawak ng mga pinsala at posibleng nasawi sa military at sensitibong pasilidad ng Zionist regime ay nananatiling mahirap. Ang media restrictions na ito ay ipinapatupad sa panahong ilang oras na ang nakalipas, isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa lungsod ng "Beit Shemesh" malapit sa sinasakop na Jerusalem at inangkin ng Israeli defense industries company na ang pagsabog na ito ay dahil sa isang "pre-planned test"; isang pag-aangkin na sinalubong ng malawakang pagdududa ng Israeli media.
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