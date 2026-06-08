Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbubunyag ng bagong art piece sa gabi ng missile strike ng Iran.
Sa okasyon ng pagsisimula ng missile operation ng military forces ng Islamic Republic of Iran laban sa sinasakop na lupain, isang bagong akda ni Ali Davoodi na pinamagatang "Nagkakaisang Iran; Sumusuportang Iran" ay inilunsad ng Howzeh Art Visual Arts Center.
Ang oil painting na ito, sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagpapaputok ng mga missile sa kalangitan ng gabi at ang presensya ng mga tao na may mga bandila ng Iran, ay naglalarawan ng mga konsepto tulad ng pambansang pagkakaisa, suporta, at panlipunang pagkakaisa sa isang simboliko at epikong anyo.
Tehran – Howzeh Art Visual Arts Center (Hunyo 7, 2026) – Kasabay ng pagsisimula ng ikalawang alon ng missile attacks ng sandatahang lakas ng Islamic Republic of Iran sa kalaliman ng sinasakop na lupain, isang bagong painting na pinamagatang "Nagkakaisang Iran; Sumusuportang Iran" ni Ali Davoodi, kilalang pintor ng rebolusyon, ay inilunsad.
Ayon sa public relations ng Howzeh Art, ang akdang ito na nilikha gamit ang oil painting technique, sa sukat na 140 by 200 sentimetro, ay naglalarawan ng mga simbolikong sandali ng pinagsamang pagpapaputok ng ballistic missiles sa hatinggabi na kalangitan ng Iran. Sa harapan ng akda, isang karamihan ng mga tao mula sa iba't ibang sektor na may mga tatakulay na bandila ng Iran ay nanonood sa pangyayaring ito, na nagpapakita ng "pambansang pagkakaisa, panlipunang pagkakaisa, at popular na suporta para sa depensiba at deterrent na kakayahan ng bansa."
Si Ali Davoodi, na dati nang lumikha ng mga kilalang akda na may temang paglaban, nuclear martyrs, at mga tagapagtanggol ng banal na dambana, ay sinubukan sa akdang ito na ilarawan ang "pambansang determinasyon at panlipunang pagkakaisa sa mga mapagpasyang sandali ng pagtatanggol sa soberanya at pagsuporta sa harapan ng paglaban." Ang akdang ito ay binalak na ilathala para sa pampublikong pagtingin sa Palestine Museum of Contemporary Art sa loob ng Service Martyrs Cultural Complex pagkatapos ng virtual na eksibisyon.
..........
328
Your Comment