Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang missile attack ng Iran ay nakagambala sa paglapag ng mga eroplano sa Ben Gurion Airport
Ipinapakita ng air navigation data at media reports na kasabay ng pag-aktibo ng mga sirena ng babala sa gitna ng sinasakop na lupain at pagpapaputok ng missile mula sa Iran, ang paglapag sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv ay nagambala at ilang papasok na flight mula sa Rome, Dubai, Poland, at Russia ay napilitang maghintay sa himpapawid o lumipat ng ruta.
Iniuulat din ng mga ulat ang pag-aktibo ng mga air defense system at ang pansamantalang epekto ng sitwasyong ito sa air traffic ng rehiyon.
Tel Aviv – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 8, 2026) – Kasabay ng pagpapaputok ng tatlong magkakasunod na alon ng ballistic missiles mula sa Iran patungo sa hilaga at gitna ng sinasakop na lupain, ang Ben Gurion International Airport malapit sa Tel Aviv ay nakasaksi ng malawakang pagkagambala sa air traffic. Iniulat ng Hebrew media ang pansamantalang pagsususpinde ng air traffic sa paliparan na ito at may mga ulat din na inilabas tungkol sa paglikas ng mga pasahero mula sa isang eroplano ng "El Al" airline sa panahon ng missile attack.
Batay sa mga ulat na ito, ilang papasok na flight mula sa iba't ibang destinasyon kabilang ang Rome, Dubai, Poland, at Russia ay napilitang maghintay sa himpapawid o lumipat ng ruta patungo sa iba pang mga paliparan. Ayon sa Ministry of Transport ng Zionist regime, sinusuri ng mga opisyal ang pagbabawas ng pinapayagang bilang ng mga pasahero sa Ben Gurion Airport sa maximum na 2,500 katao. Samantala, ang Ministry of Transport ng Zionist regime ay hindi pa gumagawa ng desisyon na ganap na isara ang airspace at idiniin na ang mga flight ay magpapatuloy hanggang sa karagdagang abiso.
Ang pagkagambalang ito ay nagaganap sa panahong ang Iran naman ay nagsara ng airspace sa kanlurang bahagi ng bansa nito dahil sa "security assessments" hanggang sa karagdagang abiso. Ipinahayag ng hukbo ng Zionist regime na ang mga air defense system ay naisaaktibo upang harangin ang mga banta sa himpapawid at sinusuri nito ang sitwasyon para sa anumang kasunod na aksyon.
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