Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al Jazeera: Malawakang military censorship sa Israel kasunod ng mga pag-atake ng Iran
Kasunod ng missile attacks ng Iran sa sinasakop na lupain bilang tugon sa pagsalakay ng Zionist regime sa Beirut at paglabag sa tigil-putukan, iniulat ng Al Jazeera network sa isang ulat ang pagpapatupad ng malawakang military censorship sa Israel.
Ayon kay Nida Ibrahim, tagapagbalita ng network na ito sa Ramallah, ang Israeli media ay pinagtitibayan na ipahayag na ang hukbo ay humarang sa lahat ng missile na pinaputok mula sa Iran.
Gayunpaman, ang ilang Israeli media ay nag-ulat ng mga pinsala sa iba't ibang lugar kabilang ang unang pag-atake kagabi, ngunit dahil sa military censorship, ang tumpak na pagtatasa ng lawak ng mga pinsala ay nananatiling mahirap.
Ramallah – Al Jazeera network (Hunyo 8, 2026) – Si Nida Ibrahim, tagapagbalita ng Al Jazeera network sa West Bank, ay nag-ulat na ang Zionist regime, kasunod ng malawakang missile attack ng Iran kagabi (Hunyo 7) at ang deklarasyon ng pinagsamang pag-atake mula sa Yemen, ay nagpatupad ng pinakamahigpit na antas ng military censorship sa media nito.
Ayon sa tagapagbalitang ito, ang Israeli media ay inutusan na iulat na "ang hukbo ay humarang sa lahat ng missile na pinaputok mula sa Iran at walang pinsalang naganap." Gayunpaman, ang ilang Hebrew-language media ay nakapag-ulat nang nakapag-iisa tungkol sa "mga pinsala sa iba't ibang lugar kabilang ang unang pag-atake sa Ramat David Air Base." Idiniin ni Ibrahim na dahil sa mahigpit na censorship na ito, ang tumpak na pagtatasa ng lawak ng mga pinsala at posibleng nasawi sa military at sensitibong pasilidad ng Zionist regime ay nananatiling "imposible."
Ito ay sa kabila ng katotohanang ilang oras pagkatapos ng mga pag-atake, isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa lungsod ng "Beit Shemesh" (malapit sa sinasakop na Jerusalem) at inangkin ng Israeli defense industries company na ang insidenteng ito ay "isang pre-planned test." Ang Israeli media ay naglabas ng mga ulat na nagdududa sa pag-aangkin na ito at tinukoy ang hindi pangkaraniwang lakas ng pagsabog at ang pagbabawal ng hukbo sa pagpasok ng mga emergency vehicle sa lugar bilang mga dahilan para sa kanilang pagdududa. Ipinahiwatig ng Al Jazeera sa pagtatapos ng ulat nito na ang malawakang military censorship ay nagpapahiwatig ng lalim ng mga suntok na natamo sa military at security capability ng Israel.
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