Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ramat David Air Base, tinarget ng ballistic missiles
Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps:
Bilang tugon sa malawakang krimen ng usurper na Zionist regime sa timog Lebanon at ang malawakang pagpatay at pagpapalayas sa inaaping mga tao ng mga lugar ng Tyre at Nabatieh at iba pang mga lugar kabilang ang Dahiyeh ng Beirut, ang Ramat David Air Base, ang pinagmulan ng mga pagsalakay na ito, ay tinarget ng ballistic missiles ng Aerospace Force ng IRGC.
Ang pagtanggap namin sa tigil-putukan noong Abril 8 ay nakakondisyon sa pagtigil ng apoy sa lahat ng larangan; ngunit tulad ng lagi, ang Amerika at ang Zionist regime ay hindi tumupad sa kanilang pangako, ipinagpatuloy nila ang mga pagsalakay at krimen sa Lebanon at, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananalakay sa mga baybayin at Iranian vessel sa Strait of Hormuz, Dagat ng Oman, at Indian Ocean, nilabag nila ang tigil-putukan.
Ang operasyon ngayong gabi ay isang deklarasyon ng babala, at kung ang mga pagsalakay ay mauulit, ang mga tugon ay magiging mas malawak at sasaklawin ang lahat ng Amerikano-Zionist na target sa rehiyon.
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