Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Netanyahu: Ang Iran at Hezbollah ay nasa kanilang pinakamahinang kalagayan; hindi namin tatanggapin ang bagong ekwasyon!
Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel:
Ang Iran at Hezbollah ay mas mahina kaysa dati, at tayo ay mas malakas kaysa dati. Ngunit ang aming kampanya laban sa kanila ay hindi pa tapos.
Sa nakalipas na 24 oras, sinubukan ng Iran at Hezbollah na ipataw sa amin ang isang bagong ekwasyon. Ang ekwasyon na ito ay hindi katanggap-tanggap sa akin.
Gaya ng ginawa ko sa loob ng ilang dekada, determinado akong panatilihin ang aking karapatang tumugon sa ganitong mga pag-atake.
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