Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mataas na opisyal ng militar ng Israel: Ang Amerika ay may partisipasyon sa pagharang ng mga Iranian missile
Isang mataas na opisyal ng militar ng Zionist regime ang nag-claim na mayroong ganap na koordinasyon sa pagitan ng Tel Aviv at Washington sa mga operasyong militar laban sa Iran. Sa pagsasabi na ang Amerika ay hindi direktang nakikilahok sa mga pag-atake, inangkin niya na ang Washington ay may papel na suporta sa pagharang ng mga missile na pinaputok patungo sa sinasakop na mga teritoryo.
Inangkin din ng opisyal na ito na ang mga kamakailang pag-atake ay isinagawa sa koordinasyon ng panig Amerikano, at inihanda ng hukbo ng Israel ang sarili nito para sa patuloy na mga labanan at posibleng mga senaryo ng pagdidiin ng tensyon.
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