Mensahe ng pagbati ni Araghchi sa tagumpay ng partido sa ilalim ng pamumuno ni Pashinyan, Punong Ministro ng Armenia, sa matagumpay na parliamentaryon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mensahe ng pagbati ni Araghchi sa tagumpay ng partido sa ilalim ng pamumuno ni Pashinyan, Punong Ministro ng Armenia, sa matagumpay na parliamentaryong halalan
Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng ating bansa:
Ipinapahayag namin ang aming pinakamainit na pagbati kay G. Nikol Pashinyan, Punong Ministro ng Armenia, para sa tagumpay ng kanyang partido sa halalan.
Ang aming mga kapitbahay ay nasa aming prayoridad
Sa Armenian text ng mensahe ni Dr. Araghchi ay nakasaad:
Binabati ko ang matagumpay na pagdaraos ng parliamentaryong halalan sa Armenia at ang tagumpay ng Punong Ministro, G. Pashinyan, at ng partido sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Ikinagagalak namin na isang magandang oportunidad ang nalikha para sa pagpapatuloy ng mga konstruktibong kooperasyon upang palakasin ang dinamikong proseso na namamahala sa relasyon ng Iran at Armenia.
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