Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kowsari, miyembro ng National Security Commission ng Parliament: Hindi tinanggap ng Amerika ang anumang bagay sa mga usapan pagkatapos ng tigil-putukan
Dapat nating tapusin ang gawain; kung iiwan natin itong hindi tapos, dapat may digmaang magaganap bawat ilang sandali
Tinanggap namin ang tigil-putukan at pagkatapos ay sinabi nilang magbigay kami ng panukala at nagbigay kami ng panukala; sa una ay tinanggap nila ngunit pagkatapos ay ang parehong masamang pag-iisip ang pumalit at sa huli ay hindi nila tinanggap ang anumang bagay.
Sa pagkakataong ito ay naiiba sa dati at hindi na kami tatanggap ng anumang bagay nang madali sa usapan, sa halip kami ang maniningil, dahil ang Amerika ay direktang gumawa ng krimen at dapat managot. Ngayon, sa katunayan, gusto nilang makamit ang isang tagumpay at makakuha ng isang tagumpay upang sabihin sa mundo na nakamit namin ang resulta na gusto namin.
Ito ay kung ang purong kasinungalingan at hindi nila iyon makakamit. Ngunit sa anumang kaso, ganyan ang iniisip nila at gusto nilang magsimula ng isang digmaan.
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