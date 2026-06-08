Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Winasak ng Iranian missiles ang mga pangarap ni Joseph Aoun
Ang pagbuhos ng Iranian ballistic missiles sa kalaliman ng sinasakop na lupain ay hindi lamang isang military response sa pag-atake sa timog Dahiyeh ng Beirut, kundi itinuturing na isang geopolitical na pangyayari na ang mga kahihinatnan ay lumampas sa "Tel Aviv" at nakaapekto rin sa political calculations ng mga maka-Kanlurang opisyal ng Lebanon.
Masasabing ang pagkabalisa at takot na lumitaw sa Baabda Palace at opisina ng punong ministro ng Lebanon dahil sa missile attacks ng Iran ay hindi gaanong mababa kaysa sa Tel Aviv; dahil sa loob ng ilang oras, ang lahat ng mga pagsusuri at pagtataya na nabuo batay sa hypothesis ng "pag-urong ng Tehran" ay gumuho.
Bago ang malawak na tugon na ito, ang paniniwala ng mga taong malapit kay Michel Aoun at mga maka-Kanlurang Lebanese group ay nakabatay na ang Iran ay wala nang aktibong presensya sa equation ng direktang paghaharap. Ang mga grupong ito ay naniniwala na ang Tehran ay pipili ng "political option" at, upang maiwasan ang malawakang paghaharap sa Amerika, ay tatalikuran ang praktikal na suporta nito sa Hezbollah.
Sinabi ng Lebanese sources na batay sa gayong mga kalkulasyon, ang mga opisyal ng Lebanon ay naghahanap pa nga ng paraan upang ihanda ang mga paunang kondisyon para sa paglipat sa yugto ng "pagkatapos ng pagbagsak ng resistance."
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