Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang missile attacks ng Iran ay nagtulak kay Netanyahu sa pagkakapantasya!
Ang punong ministro ng Zionist regime sa kanyang bagong pahayag, na nagpapakita ng pagkadismaya at panloob at panlabas na presyon kasunod ng matitinding missile attacks ng Iran sa sinasakop na lupain, ay nag-claim na hindi niya kailanman hahayaan ang Iran at Hezbollah na magpataw ng mga bagong equation sa kanila.
Sa pagpapatuloy ng kanyang mga pahayag, sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga dayalogo ng kanyang panginoon, si Trump, inangkin niya na nangangako siya na ang Iran ay hindi makakakuha ng nuclear weapon.
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