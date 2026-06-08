Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reaksyon ni Gharibabadi sa mapagkunwaring aksyon ng European Union: Patuloy na ipagpapatuloy ng Iran ang estratehiya nito sa pagpapanatili ng soberanya at paggamit ng mga karapatang soberanya sa Strait of Hormuz
Deputy Legal and International Affairs ng Ministry of Foreign Affairs:
Ngayon, ang Konseho ng European Union, sa isang mapagkunwaring aksyon, ay nagpasa ng tinatawag na mga parusa laban sa ilang Iranian na indibidwal at entity na may kaugnayan sa Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang mga miyembrong estado ng unyon mismo ay kabilang sa mga malalaking lumalabag sa mga karapatan ng mamamayang Iranian, at ang unyon ay sadyang nanatiling tahimik sa harap ng naval blockade ng Amerika laban sa Iran, na itinuturing na isang gawa ng digmaan!
Dapat kong tandaan na ang Iran ay hindi kasapi ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang legal na rehimen na binibigyang-diin ng Iran sa Strait of Hormuz ay "innocent passage" batay sa kaugaliang internasyonal na batas at pagsasaalang-alang sa kaligtasan at maritime security ng coastal state. Ang mga unilateral na mapilit na hakbang ay hindi gumagawa ng batas; sa halip, maaari silang magsilbing pinagmumulan ng internasyonal na pananagutan para sa kanilang mga nagpasimula.
Ang Iran ay hindi nagbibigay ng anumang halaga sa pampulitika at mapagpaimbabaw na aksyon na ito ng Europa at patuloy na ipagpapatuloy ang estratehiya nito sa pagpapanatili ng soberanya at paggamit ng mga karapatang soberanya sa Strait of Hormuz.
..........
328
Your Comment