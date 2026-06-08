Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinuno ng Atomic Energy Organization ng Iran: Ang ikalawa at ikatlong yunit ng Bushehr nuclear power plant ay kasalukuyang ginagawa
Sinabi ni Eslami sa kanyang pakikipagkita sa mga miyembro ng Development at Energy Committees ng Parliament:
Sa ngayon, 76 na uri ng diagnostic, therapeutic, at palliative radiopharmaceuticals ang nagawa sa bansa at ang Iran sa larangang ito ay nasa antas ng mga nangungunang bansa sa mundo, kung saan taun-taon higit sa isa at kalahating milyong pasyente sa bansa ang nakikinabang sa mga serbisyong nakabatay sa lokal na ginawang radiopharmaceuticals, at maaaring banggitin ang pag-export ng Iranian radiopharmaceuticals sa iba't ibang bansa.
Ang ikalawa at ikatlong yunit ng Bushehr nuclear power plant ay kasalukuyang ginagawa; ang mga proyektong ito ay isa sa pinakamalaking development project ng bansa na itinatayo na may 10 bilyong dolyar na pamumuhunan.
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