Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Hezbollah: Tinupad ng Iran ang pangako nito sa axis of resistance.
Idiniin ng kinatawan ng Hezbollah sa parliament ng Lebanon na ang Iran, sa pamamagitan ng pag-atake sa Zionist regime bilang tugon sa pambobomba sa Dahiyeh ng Beirut, ay tumupad sa pangako nito sa axis of resistance lalo na sa Lebanon.
Beirut – Lebanese National News Agency (Hunyo 8, 2026) – Si Hassan Fadlallah, kinatawan ng Hezbollah sa parliament ng Lebanon, ilang minuto matapos ang deklarasyon ng pagtatapos ng ikalawang alon ng missile attacks ng Iran sa kalaliman ng sinasakop na lupain, sa isang panayam sa mga mamamahayag ay idiniin na ang Islamic Republic of Iran ay tumupad sa pangako nito sa axis of resistance, lalo na sa Lebanon.
Binanggit ni Fadlallah ang pambobomba kahapon (Hunyo 7) ng timog Dahiyeh area ng Beirut ng mga Israeli fighter jet (na nag-iwan ng hindi bababa sa 13 patay at sugatan), at sinabi: "Pinatunayan ng Iran na ito ay nakatayo sa tabi ng axis of resistance at hindi nito hahayaang walang tugon ang anumang pagsalakay sa Lebanon." Idinagdag niya na ang magdamag na missile attacks ng Iran at Yemen sa sinasakop na lupain ay lumikha ng isang "bagong equation" sa rehiyon kung saan, batay dito, ang "mata sa mata at ngipin sa ngipin" ang tugon.
Idiniin ng kinatawan ng Hezbollah na ito sa pagtatapos na ang mga pag-atake ng Israel sa Dahiyeh ng Beirut ay hindi nagpahina sa determinasyon ng resistance, sa halip ay lalong nagpalakas sa koordinasyon sa pagitan ng mga miyembro ng axis of resistance (Iran, Hezbollah, Yemen, at Palestinian groups). Ang mga pahayag ni Fadlallah ay ginawa sa panahong ilang oras bago nito, ang tagapagsalita ng Armed Forces ng Yemen ay nag-ulat din ng kumpletong pagbabawal ng maritime navigation ng Zionist na kaaway sa Red Sea at ipinahayag na "ang aming mga operasyon ay magpapatuloy hangga't ang agresyon at blockade ay nagpapatuloy."
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