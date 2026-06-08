Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Sa kahilingan ng mga bansa sa rehiyon, nagpumilit ako kay Netanyahu!
Washington – Ahensyang Balita ng Amerika – Si Donald Trump, dating pangulo ng Estados Unidos, ay nag-claim na sa kahilingan ng limang bansa sa rehiyon, nagpumilit siya kay Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Israel, upang ihinto ang mga pag-atake at sumulong tungo sa isang kasunduan.
Sinabi ni Trump: "Tinawagan ko si Netanyahu at pinahinto ko siya. Limang bansa sa rehiyon na may papel sa mga pagsisikap na mamagitan sa pagitan ng Amerika at Iran ang humiling sa akin na pumilit kay Netanyahu upang ihinto ang mga pag-atake at sumulong tungo sa isang kasunduan."
Hindi isiniwalat ni Trump ang pangalan ng mga nasabing bansa, ngunit ipinapalagay ng mga diplomatikong mapagkukunan na ang mga bansang ito ay maaaring kinabibilangan ng UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, at Bahrain. Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang patuloy ang pagsisikap na bawasan ang mga tensyon at posibleng muling buhayin ang nukleyar na negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Hanggang Hunyo 8, 2026, ang opisina ni Netanyahu at ang pamahalaan ng Israel ay hindi pa nagbibigay ng tugon sa sinabi ni Trump.
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