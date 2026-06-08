Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tinawag ng Russia na "nakakahiya" ang draft ng anti-Iran na resolusyon ng Amerika para sa Lupon ng mga Gobernador ng International Atomic Energy Agency
Vienna – Permanenteng Misyon ng Russia sa mga Pandaigdigang Organisasyon – Inilarawan ni Mikhail Ulyanov, Permanenteng Kinatawan ng Russia sa mga Pandaigdigang Organisasyon sa Vienna, ang draft ng anti-Iran na resolusyon ng Amerika para sa Lupon ng mga Gobernador ng International Atomic Energy Agency bilang "nakakahiya" at sinabing sinusubukan ng Washington na ilipat ang responsibilidad mula sa aggressor patungo sa biktima.
Itinuro ni Ulyanov na ipinamahagi ng Estados Unidos ang draft na ito sa likod ng entablado sa mga miyembro ng Lupon ng mga Gobernador, at idinagdag: "Ang pagpapasa ng resolusyong ito ay magiging tanda ng pagdidiin ng tensyon." Ayon sa kanya, batay sa teksto ng draft na ito, ang Iran ay dapat magbigay sa Ahensya nang walang pagkaantala ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga napinsalang pasilidad na nukleyar at mga imbakan ng enriched uranium.
Sinabi ng mga diplomat na nakabase sa Vienna na ang resolusyong ito ay inihahain sa panahon na ang mga tensyon tungkol sa programang nukleyar ng Iran at ang mga umano'y pag-atake sa mga pasilidad na atomika ng bansang ito ay tumaas sa mga nakalipas na buwan. Ang Russia at China ay dati nang tumutol sa diskarte ng maximum pressure ng Kanluran. Hanggang Hunyo 8, 2026, wala pang opisyal na reaksiyon mula sa Iran o sa International Atomic Energy Agency ang nailalabas tungkol sa draft na ito.
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