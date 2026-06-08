Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Rezaei: Hindi kami nagmamadali tungkol sa negosasyon, at ni minsan ay hindi kami nagsumite ng kahilingan para makipag-usap sa Amerika, bagkus sila ang naghahangad ng negosasyon
Tehran – Ahensyang Balita ng Al Jazeera – Si Abbas Rezaei, tagapagsalita ng Komisyon ng Pambansang Seguridad at Patakarang Panlabas ng Islamic Consultative Assembly, ay nagpahayag na ang Iran ay walang anumang pagmamadali tungkol sa negosasyon sa Amerika at kahit isang beses pa man ay hindi nagsumite ng kahilingan para makipag-usap, bagkus ang mga Amerikano ang naghahangad ng diyalogo.
Si Rezaei, sa panayam ng Al Jazeera, ay nagbabala tungkol sa mga kamakailang tensyon sa rehiyon: "Kung ang mga pag-atake ng Israel sa Beirut ay maulit, ang Israel ay parurusahan nang mas matindi." Idinagdag niya: Ipinapakita ng impormasyon ng Iran na tinulungan ng mga Amerikano ang Tel Aviv sa mga pag-atake ng Israel laban sa Iran at sinubukang harangin ang mga missile ng Iran, ngunit hindi sila nagtagumpay sa paggawa nito.
Ang mga pahayag ni Rezaei ay ginawa sa panahon na ang mga haka-haka tungkol sa hindi direktang negosasyon ng Iran at Amerika sa pamamagitan ng mga tagapamagitan sa rehiyon ay tumaas sa mga nagdaang linggo. Hanggang Hunyo 8, 2026, ang mga opisyal ng Amerika at Israel ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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