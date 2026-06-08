Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Israel Hayom: Noong inaatake namin ang Dahieh, hindi namin inakala na gagawin ng Iran ang mga banta nito
Ang mga opisyal ng seguridad ng Israel ay nagkaroon ng malaking maling kalkulasyon bago ang pag-atake sa Dahieh, Beirut; dahil itinuturing nila na napakababa ang posibilidad ng direktang missile response mula sa Iran, at kahit matapos ang opisyal na babala ng Tehran sa mga oras kasunod ng pag-atake, naisip nila na ang mga bantang ito ay hindi maisasagawa.
Sa pagpapatupad ng tugon na ito, ang Tel Aviv ngayon ay nasa isang mahirap na estratehikong dead end; dahil nagtagumpay ang Iran na magpataw ng isang bagong deterrent equation kung saan ang anumang pag-atake sa Dahieh ay sasalubungin ng pagpapaputok ng missile mula sa lupain ng Iran. Sa kasalukuyan, ang Israel ay nahaharap sa seryosong hamon na ito: kung titiisin nito ang kasalukuyang sitwasyon upang maiwasan ang mga susunod na pag-atake ng Iran, o kung ipagpapatuloy nito ang mga pag-atake at tatanggapin ang panganib ng direktang labanan.
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