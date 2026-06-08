Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sarhento Qaani: Mula sa Strait of Hormuz hanggang Bab el-Mandeb at mula sa Persian Gulf hanggang sa Red Sea, ang bagong security belt ay ang paglaban
Komandante ng Quds Force ng IRGC:
Ang napapanahon at makapangyarihang aksyon ng magiting na Yemen ay nagpapakita ng katalinuhan ng resistance front; kung kinakailangan, darating din ang iba.
Mula sa Strait of Hormuz hanggang Bab el-Mandeb at mula sa Persian Gulf hanggang sa Red Sea, ang bagong security belt ay ang paglaban.
Ang mga kasamaan ng Zionist regime at Amerika sa rehiyong ito ay magkakaroon ng reaksyon mula sa nagkakaisang resistance front.
Ang mga mandirigmang walang hangganan ay nakabantay sa inyong mga daanan; ipagpatuloy ninyo ang pagsalakay, sasakupin nila ang inyong mga lalamunan.
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