Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bakit hindi pumasok sa himpapawid ng Iran ang mga fighter jet ng Israel?
Occupied Jerusalem – Media ng Zionist regime – Ipinahayag ng mga mapagkukunang may alam na ang mga fighter jet ng Zionist regime sa mga kamakailang pag-atake sa ilang radar site ng Iran ay nagpaputok nang hindi pumapasok sa airspace ng bansa at sa pamamagitan ng paggamit ng Stand-Off weapons.
Ayon sa mga mapagkukunang ito, ang mga Israeli pilot ay nagpaputok ng mga missile at long-range guided munitions mula sa labas ng air borders ng Iran patungo sa mga paunang natukoy na target. Ang taktika na ito, na idinisenyo upang bawasan ang panganib ng pagbagsak ng mga fighter jet at maiwasan ang direktang air confrontation, ay lalong ginamit sa mga cross-border operation ng Israel sa mga nagdaang taon.
Naniniwala ang mga military analyst na ang paggamit ng Stand-Off weapons ay nagbibigay-daan sa Zionist regime na tamaan ang radar at missile targets nang walang hayagang paglabag sa airspace ng Iran at nang hindi kinakailangang makipag-engkuwentro sa mga air defense system. Hanggang Hunyo 8, 2026, ang mga opisyal ng Iran ay hindi pa opisyal na nagkomento tungkol dito.
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