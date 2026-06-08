Hezbollah: Sa pamamagitan ng pagpapaputok ng surface-to-air missiltinarget namin ang isang advanced Israeli "Hermes 450" drone

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah: Sa pamamagitan ng pagpapaputok ng surface-to-air missile, tinarget namin ang isang advanced Israeli "Hermes 450" drone sa himpapawid ng timog Lebanon
Beirut – Public Relations ng Hezbollah Lebanon – Ipinahayag ng Hezbollah Lebanon na sa pamamagitan ng pagpapaputok ng surface-to-air missile, tinarget nito ang isang advanced "Hermes 450" drone ng Zionist regime sa himpapawid ng timog Lebanon at pinilit itong tumakas.
Ayon sa ulat ng Public Relations ng kilusang ito, noong Sabado, 17 Ordibehesht (katumbas ng Hunyo 7, 2026), tinarget ng mga mandirigma ng paglaban ang isang "Hermes 450 - Zik" drone habang lumilipad ito sa himpapawid ng lugar ng "Zahrani" sa timog Lebanon gamit ang surface-to-air missile, na nagresulta sa pag-atras ng drone na ito. Ito ay habang walang karagdagang detalye na inilabas tungkol sa tiyak na pagbagsak o pagtataboy lamang ng drone na ito.
Sa iba pang magkakahiwalay na operasyon sa parehong araw, nag-ulat din ang Hezbollah ng pag-target sa isang "Merkava" tank, isang bagong-deploy na artilerya, at dalawang pagtitipon ng mga sasakyan at sundalo ng Israeli army sa iba't ibang lugar ng timog Lebanon. Ang Israeli media ay nag-ulat din sa mga nagdaang araw tungkol sa lumalaking pag-aalala ng Tel Aviv tungkol sa drone attacks ng Hezbollah.
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa habang, sa kabila ng mga pagsisikap ng Amerika na mamagitan para sa isang tigil-putukan, nagpapatuloy ang mga labanan sa timog Lebanon. Ang Israeli army, habang sinasakop ang mga bahagi ng timog Lebanon, ay nagsasagawa rin ng mga pag-atake laban sa imprastraktura at posisyon ng Hezbollah. Hanggang Hunyo 8, 2026, ang Israeli army ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pag-angkin ng pagbagsak ng drone na ito.
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