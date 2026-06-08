Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Hezbollah: Tinupad ng Iran ang pangako nito sa axis of resistance
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Idiniin ng kinatawan ng Hezbollah sa parlamento ng Lebanon na sa pamamagitan ng pag-atake sa Zionist regime bilang tugon sa pambobomba sa Dahieh, Beirut, nanatiling tapat ang Iran sa pangako nito sa axis of resistance, lalo na sa Lebanon.
Ang kinatawan ng Hezbollah na ang pangalan ay hindi binanggit sa mga paunang ulat ay nagsabi na ang pag-atake ng Iran ay nagpakita na ang axis of resistance ay gumagalaw nang nagkakaisa sa gawa, at ang tugon sa mga pagsalakay ng Israel ay hindi lamang limitado sa mga hangganan ng Lebanon. Idinagdag niya: "Pinatunayan ng Iran na ito ay nakatayo sa tabi ng mga kaalyado nito sa mga kritikal na sandali at sineseryoso ang mga estratehikong pangako."
Ang kanyang mga pahayag ay ginawa sa panahon na ang mga tensyon sa rehiyon ay umabot sa kanilang pinakamataas na antas kasunod ng magkasalungat na pag-atake ng Israel at Iran sa mga nakalipas na linggo. Ang pambobomba sa Dahieh, Beirut na ayon sa mga opisyal ng Lebanon ay nagdulot ng mga nasawi at pinsala ay sinalubong ng malawakang reaksiyon mula sa axis of resistance. Hanggang Hunyo 9, 2026, ang pamahalaan ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
..........
328
Your Comment