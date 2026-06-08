Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng mga paninira ng Amerika; ang pinakamahusay na referee sa Africa ay pinagbawalan makapasok sa Amerika
Miami – Ahensyang Balita ng France – Si Omar Artan, ang kilalang Somali referee na nanalo ng titulong pinakamahusay na referee sa Africa noong 2025, ay pinagbawalan ng mga opisyal ng Amerika na makapasok sa teritoryo ng bansang ito nang walang anumang paliwanag sa kanyang pagdating sa Miami International Airport.
Si Artan, na patungo sa World Cup na may dalang diplomatic passport, ay hinarap ang pagbabawal na ito sa oras na inilagay siya ng FIFA sa huling listahan ng mga referee para sa final stage ng World Cup 2026. Ipinagbigay-alam ng mga mapagkukunang may alam na ang referee na ito ay nasa Miami upang lumahok sa isang preparatory course bago ang World Cup.
Ang mga opisyal ng Amerika, hanggang sa sandali ng paglabas ng balitang ito, ay hindi nagbigay ng dahilan para sa pagbabawal ng pagpasok kay Artan. Ang pangyayaring ito ay naganap habang ang Estados Unidos, kasama ang Canada at Mexico, ay magkasamang host ng World Cup 2026. Ang Somali Football Federation at ang Confederation of African Football (CAF) ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa insidenteng ito hanggang Hunyo 9, 2026. Ipinahayag din ng FIFA na sinusuri nito ang usapin.
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