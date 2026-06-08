Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hamas: Ang Iran at Yemen ay nagsusumikap upang ihinto ang digmaan sa lahat ng larangan
Cairo – Ahensyang Balita ng Palestinian – Ipinahayag ng tagapagsalita ng kilusang Hamas na ang Iran at Yemen ay nagpaalam sa kilusang ito na sila ay nagsusumikap upang ihinto ang digmaan sa lahat ng larangan, kabilang ang Gaza Strip.
Ang tagapagsalita ng Hamas, na nagsabing umaasa siya na ang Gaza Strip ay nasa sentro ng anumang rehiyonal na kaayusan para wakasan ang digmaan at ihinto ang mga pagsalakay, ay nagdagdag: "Nakikipag-ugnayan kami nang may positibong diskarte sa mga planong iniharap sa Cairo at naghahanap upang makamit ang mabilis na solusyon." Idiniin niya: "Iginiit namin na makamit ang isang kasunduan na hihinto sa digmaan sa Gaza at magwawakas sa pagdurusa ng mga naninirahan dito."
Sa pagtatapos, pinasalamatan ng opisyal ng Hamas na ito ang suporta at pakikiisa ng Iran at Yemen sa mamamayang Palestinian. Ang kanyang mga pahayag ay ginawa habang ang tigil-putukan na negosasyon sa Cairo, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Egypt at Qatar, ay nagpapatuloy. Hanggang Hunyo 9, 2026, ang mga opisyal ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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