Video|Israel Hayom: Mahigit 500 milyong dolyar na pinsala sa Israel sa loob ng 12 oras

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Israel Hayom: Mahigit 500 milyong dolyar na pinsala sa Israel sa loob ng 12 oras.
Iniulat ng Israel Hayom media na kasunod ng mga pag-atake ng Iran, mahigit kalahating bilyong dolyar na pinsala ang naidulot sa imprastraktura ng sinasakop na lupain.
Inilarawan din ng dating pinuno ng Israeli military intelligence ang bagong equation na nilikha ng Iran bilang isang "malaking tagumpay" para sa Tehran.
Ipinahayag din ng Channel 12 Israel na ang Tel Aviv ay nahuli sa isang sitwasyon kung saan ang Iran ang nagtatakda ng larangan ng laro.
..........
328
Your Comment