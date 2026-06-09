Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng parliyamento ng Iraq: Ang pag-aalis ng armas ng resistance ay hindi umaayon sa rehiyonal na katotohanan ng seguridad.
Itinuring ng kinatawan ng parliyamento ng Iraq na ang mga pagsisikap na alisin ang armas ng mga grupo ng resistance sa kasalukuyang kalagayan ng rehiyon ay hindi tama, at idiniin na sa pagpapatuloy ng mga tensyon at rehiyonal na labanan, ang mga naturang kahilingan ay hindi umaayon sa umiiral na security realities.
Baghdad – Iraqi National News Agency (Hunyo 8, 2026) – Isa sa mga kinatawan ng parliyamento ng Iraq ay nagpahayag noong Linggo na ang pag-aalis ng armas ng mga grupo ng resistance sa kasalukuyang kalagayan ng rehiyon ay "hindi makatotohanan at hindi tama," at sa pagpapatuloy ng mga tensyon at rehiyonal na labanan, ang mga naturang kahilingan ay hindi umaayon sa umiiral na security realities.
Ang kinatawan na ito na hindi nagpakilala ay nagdagdag sa isang panayam sa mga mamamahayag sa Baghdad: "Ang mga grupo ng resistance ng Iraq ay isang mahalagang bahagi ng security equation ng bansa, at sa sitwasyong ang Zionist regime at Amerika ay ginagawang hindi ligtas ang rehiyon, ang pag-alis ng kanilang armas ay nangangahulugan ng pagpapahina sa kakayahang depensiba ng Iraq laban sa mga panlabas na banta." Idiniin niya na ang Iraq ay nangangailangan pa rin ng presensya ng mga grupo ng resistance upang mapanatili ang seguridad ng mga hangganan at maiwasan ang pagpasok ng mga teroristang grupo.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong sa mga nakalipas na linggo, ang ilang pampulitikang grupo sa Iraq ay muling itinaas ang usapin ng pag-aalis ng armas ng Popular Mobilization Forces (Hashd al-Shaabi). Gayunpaman, tila ang paglala ng tensyon sa Persian Gulf at ang kamakailang pag-atake ng Iran at Yemen sa sinasakop na lupain ay nagpalakas sa posisyon ng mga tagasuporta ng pagpapanatili ng military capability ng mga grupo ng resistance. Idiniin ng kinatawan ng parliyamento ng Iraq sa pagtatapos na ang anumang desisyon tungkol sa kalagayan ng mga grupo ng resistance ay dapat gawin sa pamamagitan ng "pambansang pinagkasunduan at pagsasaalang-alang sa rehiyonal na kalagayan ng seguridad."
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