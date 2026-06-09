Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-The Guardian: Ang kumplikadong relasyon nina Trump at Netanyahu ay nagbabanta sa tigil-putukan sa Gitnang Silangan.
Ipinapahiwatig ng bagong ulat ng The Guardian na ang kamakailang paglala ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng Zionist regime, bilang karagdagan sa paglantad ng kahinaan ng tigil-putukan sa rehiyon, ay nagsiwalat din ng lumalaking lamat sa pagitan nina Donald Trump at Benjamin Netanyahu.
Ayon kay Julian Borger, ang hindi pagkakasundo sa pampulitika at estratehikong prayoridad ng Washington at Tel Aviv, mula sa pamamahala ng krisis sa rehiyon hanggang sa posibleng usapan ng Iran at Amerika, ay naging sanhi ng paglayo ng mga posisyon ng magkabilang panig at hinarap ang kinabukasan ng tigil-putukan at katatagan ng Gitnang Silangan na may mas maraming kalabuan.
London – Pahayagang The Guardian (Hunyo 8, 2026) – Si Julian Borger, punong tagapagbalita ng pahayagang ito, sa isang analitikal na ulat ay sinuri ang epekto ng kumplikado at maigting na relasyon sa pagitan ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, at Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, sa hinaharap ng tigil-putukan sa Gitnang Silangan.
Sa ulat na ito na inilathala noong gabi ng Linggo, idiniin ni Borger na ang kamakailang paglala ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng Zionist regime (kabilang ang missile attacks ng Iran sa Ramat David Air Base at ang deklarasyon ng pinagsamang pag-atake ng Yemen at Iran) ay hindi lamang naglantad ng kahinaan ng tigil-putukan sa rehiyon, kundi nagsiwalat din ng "lumalaking lamat" sa pagitan ng White House at ng tanggapan ni Netanyahu.
Ayon kay Borger, ang pinakamahalagang pinagmumulan ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Washington at Tel Aviv ay ang paraan ng pamamahala ng krisis sa rehiyon at prayoridad ng usapan sa Iran. Habang si Trump ay naghahanap ng isang kasunduan (kahit pansamantala) upang ihinto ang mga labanan at muling buksan ang Strait of Hormuz, si Netanyahu ay nagpipilit na ipagpatuloy ang military operations sa Lebanon at sirain ang missile capability ng Hezbollah. Tinukoy din ng may-akda ng The Guardian ang mga pahayag kahapon ni Chris Murphy, senador ng Democrat, na nagsabi na "sa pamamagitan ng pag-atake sa Dahiyeh ng Beirut at pagwawalang-bahala sa kahilingan ni Trump na umiwas sa paghihiganti, epektibong hinarap ni Netanyahu ang Pangulo ng Amerika."
Ang ulat na ito ay nagtapos na "hangga't ang salungatan ng estratehikong interes ng magkabilang panig ay nananatili, ang marupok na tigil-putukan sa Gitnang Silangan ay patuloy na nanganganib na bumagsak." Nagbabala rin ang The Guardian na habang papalapit ang halalan sa Kongreso ng Amerika (Nobyembre 2026) at ang paglala ng pampulitikang tunggalian sa Israel, sina Trump at Netanyahu ay maaaring pumili ng magkakahiwalay na landas mula sa isa't isa pabor sa kanilang sariling internal na kalkulasyon.
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