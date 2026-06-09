Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analyst ng Iraq: Matapos mabigo ang military option, ang Washington ay gumamit sa usapan.
Isang analyst ng Iraq, na binanggit ang mabibigat na gastos ng digmaan ng Amerika laban sa Iran at ang mga kahihinatnan nito sa ekonomiya ng bansa, ay nagsabi: Ang pagpapahaba ng digmaan ay nagdudulot ng malaking pinansyal na pagkalugi para sa Washington, at iyon ang dahilan kung bakit sa iba't ibang pagitan at kasunod ng pagkabigo ng military option, ito ay gumagamit sa usapan upang makamit ang mga layunin nito.
Ayon sa Al-Maaloumah, sinabi ni Khaled al-Fahdawi, analyst ng politika ng Iraq: Ang Amerika ay nahaharap sa panloob na pagsalungat sa digmaan dahil ang military action ay may mataas na gastos at naapektuhan ang ekonomiya ng bansa.
Baghdad – Al-Maaloumah news agency (Hunyo 8, 2026) – Si Khaled al-Fahdawi, analyst ng politika ng Iraq, noong Linggo sa isang panayam sa news agency na ito ay nagpahayag na ang Amerika, matapos mabigo sa military option laban sa Iran, ay napilitang bumalik sa mesa ng usapan.
Binanggit ni al-Fahdawi ang mabibigat na gastos ng digmaan laban sa Iran at ang mga kahihinatnan nito sa ekonomiya ng Amerika, at sinabi: "Ang pagpapahaba ng digmaan ay nagdudulot ng malaking pinansyal na pagkalugi para sa Washington, at iyon ang dahilan kung bakit ang administrasyong Trump, sa iba't ibang pagitan at kasunod ng pagkabigo ng military option, ay gumagamit ng usapan upang makamit ang mga layunin nito." Sa pagbanggit ng halimbawa ng magkasalungat na pag-atake sa mga nakaraang buwan, idinagdag niya: "Sinimulan ng Amerika noong Pebrero 2026 ang Operation Epic Fury na may pag-aangkin na ganap na sisirain ang industriya ng depensa ng Iran, ngunit matapos makita ang mataas na kakayahang humadlang at matinding tugon ng Iran, praktikal itong naharap sa estratehikong pagkatalo."
Nilinaw din ng analyst ng Iraq na ang panloob na pagsalungat sa Amerika sa pagpapatuloy ng digmaan dahil sa pagtaas ng mga gastos sa militar at ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabago ng diskarte ng Washington mula sa military threat tungo sa diplomasya. Ipinahiwatig ni al-Fahdawi sa pagtatapos: "Pinatunayan ng Iran na hindi ito sumusuko sa ilalim ng presyon at ang Amerika, upang makaalis sa rehiyonal na lusak, ay napipilitang tumanggap ng mga konsesyon sa usapan." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ilang oras bago nito, iniulat ng media ang pagkansela ng lahat ng flight sa Mehrabad Airport sa Tehran at ang pagpapatupad ng military censorship sa Israel kasunod ng missile attacks ng Iran.
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