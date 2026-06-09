Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Isang American military helicopter ang bumagsak malapit sa Strait of Hormuz.
Sinabi ng New York Times na binanggit ang mga mapagkukunan:
Isang American military helicopter ang bumagsak kahapon, Lunes, malapit sa Strait of Hormuz at ang mga tripulante nito ay ligtas na nailigtas.
Hindi pa rin alam kung ang helicopter ay binaril ng (air defense) fire ng Iran o nagkaroon ng technical failure.
Washington – New York Times (Hunyo 9, 2026) – Isang AH-64 Apache attack helicopter ng hukbo ng Amerika ang bumagsak noong Lunes (Hunyo 8) malapit sa Strait of Hormuz at ang dalawang tripulante nito ay matagumpay na nailigtas.
Kinumpirma ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ang insidenteng ito noong Martes (Hunyo 9) sa harap ng mga mamamahayag at ipinahayag na ang mga tripulante ng helicopter ay "mabuti at ligtas." Idinagdag ni Trump na ang isang detalyadong ulat ng insidenteng ito ay ilalathala sa Martes.
Iniulat ng New York Times na binanggit ang dalawang mapagkukunang may alam na ang sanhi ng pagbagsak ay hindi pa rin alam at ang mga pagsisiyasat ay nagpapatuloy upang matukoy kung ang helicopter na ito ay tinamaan ng Iranian air defense fire o nagkaroon ng technical failure.
Batay sa mga ulat, ang Apache helicopters ng hukbo ng Amerika, kasama ang mga fighter jet at drone, ay aktibong nagpapatrolya sa tubig ng Strait of Hormuz upang harapin ang naval blockade ng Iran. Ito ang unang pagkakataon na isang Apache helicopter ang bumagsak mula nang magsimula ang mga labanan sa pagitan ng Amerika at Iran noong Pebrero 2026; samantalang inaangkin ng Iran na sa parehong yugto ng panahon ay binaril nito ang mga 30 American MQ-9 Reaper drones.
Inihayag ng United States Central Command (CENTCOM) noong Linggo (Hunyo 7) na binaril nito ang dalawang Iranian drone na nagbabanta sa maritime traffic sa Strait of Hormuz, at ang mga pwersang Amerikano ay nasa ganap na alerto upang ipagtanggol laban sa "agresyon ng Iran."
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