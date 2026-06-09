Video| Pagpapatatag ng bagong rehiyonal na kaayusan sa lilim ng papel ng Iran at ng harapan ng paglaban

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatatag ng bagong rehiyonal na kaayusan sa lilim ng papel ng Iran at ng harapan ng paglaban.
Salehi, eksperto sa mga usaping pampulitika, na binanggit ang mga pag-unlad sa rehiyon ay nagpahayag na ang Iran ay nakamit ang isang mas tumpak na pag-unawa sa mga geopolitical levers nito at ginawa ang Strait of Hormuz mula sa isang potensyal na kapasidad tungo sa isang aktwal na lever.
Binanggit niya ang papel ng harapan ng paglaban at pagsuporta sa Lebanon, at sinabi na ang pagbuo ng bagong rehiyonal na kaayusan at pagpapanatili ng convergence sa mga kaalyado ay nagdoble sa pangangailangang ipagtanggol ang mga estratehikong kasosyo, at ang hindi pagsuporta sa kanila ay maaaring makaapekto sa tiwala at pagkakaisa ng harapan ng paglaban sa hinaharap.
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