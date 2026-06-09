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Video| Pagkasira ng mga residential area sa Tyre, timog Lebanon, kasunod ng pag-atake ng mga Zionist kaninang umaga

9 Hunyo 2026 - 12:48
News ID: 1824772
Video| Pagkasira ng mga residential area sa Tyre, timog Lebanon, kasunod ng pag-atake ng mga Zionist kaninang umaga

Pagkasira ng mga residential area sa Tyre, timog Lebanon, kasunod ng pag-atake ng mga Zionist kaninang umaga.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkasira ng mga residential area sa Tyre, timog Lebanon, kasunod ng pag-atake ng mga Zionist kaninang umaga.

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