Video| Pagkasira ng mga residential area sa Tyre, timog Lebanon, kasunod ng pag-atake ng mga Zionist kaninang umaga

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkasira ng mga residential area sa Tyre, timog Lebanon, kasunod ng pag-atake ng mga Zionist kaninang umaga.
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Pagkasira ng mga residential area sa Tyre, timog Lebanon, kasunod ng pag-atake ng mga Zionist kaninang umaga.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkasira ng mga residential area sa Tyre, timog Lebanon, kasunod ng pag-atake ng mga Zionist kaninang umaga.
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328
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