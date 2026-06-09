Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng proseso ng pagkumpiska ng mga ari-arian ni Ali Karimi pabor sa mga tao.
Sa pagpapatuloy ng judicial process, isa pang bahagi ng mga ari-arian ni Ali Karimi ang natukoy at kinumpiska pabor sa mga tao.
Batay sa inilabas na ulat, isang 3-palapag na villa sa Lahijan kasama ang ilang linya ng mobile phone mula sa kanya ang natukoy at ang utos na kumpiskahin ang mga ito ay inilabas. Bago ito, ilang residential at commercial unit na pag-aari niya sa Alborz province ay kinumpiska na.
Tehran – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 9, 2026) – Ang judicial process ng kaso ni Ali Karimi, dating manlalaro ng pambansang koponan ng football ng Iran, ay nagpatuloy sa pagtukoy at pagkumpiska ng isa pang bahagi ng kanyang mga ari-arian. Batay sa ulat na inilabas ng domestic media, isang 3-palapag na villa sa Lahijan county (Gilang province) kasama ang ilang linya ng mobile phone na pag-aari ni Karimi ay natukoy at ang utos na kumpiskahin ang mga ito ay inilabas.
Bago ito, ilang residential at commercial unit na pag-aari ng dating manlalarong ito sa Alborz province ay kinumpiska na. Ang mga kinumpiskang ari-arian ay makukumpiska pabor sa mga tao at alinsunod sa mga desisyong inilabas ng judicial authorities, at ililipat sa public treasury.
Si Ali Karimi, na may rekord ng paglalaro sa Bayern Munich at sa pambansang koponan ng Iran, sa mga nagdaang taon ay nahaharap sa maraming judicial reklamo at security charges dahil sa kanyang mga pahayag at pampulitikang aksyon at suporta sa kaguluhan noong 2022. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa labas ng bansa at ang kanyang kaso ay patuloy na sinusubaybayan ng judicial authorities.
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