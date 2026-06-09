Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang seremonya ng pamamaalam, prusisyon, at libing ng martir na pinuno ng rebolusyon ay gaganapin pagkatapos ng unang dekada ng Muharram.
Ang seremonya ng pamamaalam, prusisyon, at libing ng martir na Imam, ang Kanyang Kabanalan ang Dakilang Ayatollah Khamenei (nawa'y pabanalin ng Diyos ang kanyang dalisay na kaluluwa) at ang mga martir ng pamilya ng pinuno ng Islamic Revolution, ay gaganapin pagkatapos ng unang dekada ng Muharram.
Inihayag ng Tanggapan para sa Pangangalaga at Paglalathala ng mga Akda ng Martir na Pinuno ng Islamic Revolution: Dahil sa malawakang pagpaplano para sa maringal na pagdaraos ng seremonyang ito, ang mga haka-haka at alingawngaw na kumakalat sa media sa loob at labas ng bansa tungkol sa oras at mga detalye ng seremonya ay walang saysay.
Gayundin, dahil sa paraan ng martir na pinuno ng Islamic Revolution sa pagdaraos ng pagluluksa para sa Panginoon at Hari ng mga Martir, Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang seremonya ng pamamaalam, prusisyon, at libing ay gaganapin pagkatapos ng unang dekada ng Muharram at pagkatapos ng pangwakas na koordinasyon sa pagitan ng mga responsableng katawan at mga grupong bayan.
Tehran – Tanggapan para sa Pangangalaga at Paglalathala ng mga Akda ng Martir na Pinuno ng Islamic Revolution (Hunyo 9, 2026) – Ang Tanggapan para sa Pangangalaga at Paglalathala ng mga Akda ng Kanyang Kabanalan ang Dakilang Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, ang martir na pinuno ng Islamic Revolution, ay nagpahayag noong Martes sa isang anunsyo na ang seremonya ng pamamaalam, prusisyon, at libing ng kanyang banal na labi at ng mga miyembro ng pamilya ng pamunuan na na-martir sa air strike ng Zionist regime noong Hunyo 2026 ay gaganapin pagkatapos ng unang dekada ng Muharram.
Batay sa anunsyong ito, dahil sa malawakang pagpaplano para sa maringal na pagdaraos ng seremonyang ito at gayundin sa paraan ng martir na pinuno sa pagdaraos ng pagluluksa para kay Imam Hussein, ang seremonyang ito ay gaganapin pagkatapos ng pangwakas na koordinasyon sa pagitan ng mga responsableng katawan at mga grupong bayan. Ang tanggapang ito, habang itinatanggi ang mga haka-haka at alingawngaw na kumakalat sa media sa loob at labas ng bansa tungkol sa oras at mga detalye ng seremonya, ay hiniling sa pangkalahatang publiko na sundan ang balita tungkol sa seremonyang ito sa pamamagitan lamang ng opisyal na mga channel ng impormasyon.
Kapansin-pansin na ang martir na pinuno ng Islamic Revolution at ilang miyembro ng kanyang pamilya ay na-martir noong Hunyo 3, 2026 sa malawakang air strike ng Zionist regime sa hilagang rehiyon ng Tehran. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, milyun-milyong tao mula sa Iran at iba't ibang bansa ang lumahok sa mga seremonya ng paggunita para sa kanya. Inaasahan na ang prusisyon at libing ng martir na pinuno, dahil sa kanyang walang kapantay na posisyon sa mundo ng Islam, ay magiging isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kontemporaryong kasaysayan ng Iran.
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