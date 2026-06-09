Humiling ang organisasyon ng 34 karapatang pantao na maibalik ang pagkamamamayan ng mga pamilya sa Bahrain.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-34 karapatang pantao na organisasyon ang humiling na maibalik ang pagkamamamayan ng mga pamilya sa Bahrain
34 karapatang pantao na organisasyon kabilang ang "Salam for Democracy and Human Rights" ay nagpadala ng agarang sulat sa Hari ng Bahrain, na nagbabala tungkol sa patuloy na patakaran ng pag-alis ng pagkamamamayan sa bansang ito at inilarawan ito bilang isang pampulitikang kasangkapan at kolektibong parusa.
Sa sulat na ito, hiniling sa mga opisyal ng Bahrain na agad na ibalik ang pagkamamamayan ng mga pamilya at bata na naapektuhan ng mga desisyong ito; mga desisyon na, ayon sa mga katawang ito, ay nag-alis ng daan-daang tao mula sa kanilang pangunahing karapatang pantao at sibiko.
Hiniling din ng mga lumagda ang pangunahing reporma sa batas ng pagkamamamayan ng Bahrain upang alisin ang diskriminasyon laban sa kababaihan at garantiyahan ang pantay na paglipat ng pagkamamamayan sa mga anak, at idiniin na ang makataong kahihinatnan ng patakarang ito, kabilang ang pag-alis ng edukasyon, serbisyong medikal, at kalayaan sa paggalaw, ay dapat agad na wakasan.
Manama – Al Jazeera news network (Hunyo 8, 2026) – 34 internasyonal at rehiyonal na karapatang pantao na organisasyon kabilang ang "Salam for Democracy and Human Rights," "MENA Rights Group," at "Cairo Institute for Human Rights Studies" sa isang agarang sulat kay Hamad bin Isa Al Khalifa, Hari ng Bahrain, ay hiniling ang agarang pagtigil ng patakaran ng pag-alis ng pagkamamamayan sa bansang ito. Inilarawan ng mga organisasyong ito ang aksyon ng gobyerno ng Bahrain na alisin ang pagkamamamayan ng 69 na mamamayan ng Bahrain noong Abril 27, 2026 bilang "kolektibong parusa, ilegal, at salungat sa internasyonal na mga pamantayan ng karapatang pantao."
Batay sa hindi pa nakukumpirmang mga ulat na natanggap ng mga organisasyong ito, hindi bababa sa 26 na bata sa hanay ng edad na 23 araw hanggang 14 na taon ang kabilang sa mga taong pinagkaitan ng pagkamamamayan. Binigyang-katwiran ng Ministry of Interior ng Bahrain ang desisyong ito sa pamamagitan ng pagsipi sa 2014 amendment sa batas ng pagkamamamayan (Batas Bilang 21) na nagpapahintulot sa gobyerno na alisin ang pagkamamamayan ng mga indibidwal kung sila ay "nagdulot ng pinsala sa interes ng kaharian" o "kumilos laban sa tungkulin ng katapatan," at inangkin na ang mga nabanggit na indibidwal ay "hindi orihinal na taga-Bahrain." Gayundin noong 2024, ang Royal Decree Bilang 13 ay inilabas na nag-alis ng hurisdiksyon ng mga korte sa pagsubaybay sa hudisyal ng mga desisyon na may kaugnayan sa pag-alis ng pagkamamamayan at ipinakilala ang bagay na ito bilang isang "soberanong isyu" na lampas sa judicial oversight.
Sa sulat ng mga organisasyong ito, idiniin na ang paggamit ng malabong konsepto tulad ng "pagtaksil sa bansa" o "paghina ng seguridad at katatagan" (na binanggit sa pahayag ng opisina ng punong ministro ng Bahrain noong Abril 20, 2026) ay nagpapahintulot sa gobyerno na bigyang-kahulugan nang arbitraryo at i-target ang mga pampulitikang kalaban, aktibista ng lipunan, at mamamahayag. Tinukoy din ng mga lumagda ang tahasang rekomendasyon ng UN Committee Against Torture noong Nobyembre 2025 na hiniling sa Bahrain na "iwasan ang pag-alis ng pagkamamamayan bilang parusa laban sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, mamamahayag, pampulitikang kalaban, at iba pang kritiko ng gobyerno nito."
Ang mga organisasyong ito, na nagpapahayag ng pag-aalala sa pagbabalik ng Bahrain sa isang patakarang katulad ng ipinatupad sa pagitan ng 2012 at 2019 (kung saan ang pagkamamamayan ng hindi bababa sa 985 katao ay tinanggal, bagaman ang pagkamamamayan ng 551 katao ay kalaunang naibalik), ay hiniling sa Hari ng Bahrain na agad na ibalik ang pagkamamamayan ng 69 na nabanggit na indibidwal, pormal na kanselahin ang arbitraryong patakaran ng pag-alis ng pagkamamamayan, at sa pamamagitan ng reporma sa batas ng pagkamamamayan, alisin ang diskriminasyon laban sa kababaihan sa paglipat ng pagkamamamayan sa mga anak. Hiniling din ng mga lumagda na subaybayan ang posibleng pagpapatalsik ng mga taong pinagkaitan ng pagkamamamayan upang matiyak ang kanilang kaligtasan at ang pagsunod ng Bahrain sa mga internasyonal na kombensiyon sa pagpigil sa kawalan ng pagkamamamayan.
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