Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lihim na pagpapadala ng American paratroopers sa Israel para sakupin ang timog Iran.
Ang Amerikanong mamamahayag na si Ken Klippenstein, sa isang eksklusibong ulat, ay nag-ulat na sa kasagsagan ng digmaan sa Iran, "ang Estados Unidos ay lihim na nagpadala ng kanilang mga paratrooper sa Israel."
Sa ulat ni Klippenstein sa kanyang personal na website, nakasaad: "Noong inihayag ng Pentagon noong Marso na ang 82nd Airborne Division ay ipinapadala sa Gitnang Silangan, itinago nito ang isang mahalagang bagay: ang ilan sa mga paratrooper ay ipinadala sa Israel."
Sumulat siya: "Isang military source na sangkot sa pagpaplano ng digmaan ang nagsabi sa akin na ang pagpapadalang ito ay may kaugnayan sa mga bagong posibleng magkasanib na plano ng Estados Unidos at Israel na sakupin ang Kharg Island at lumikha ng isang coastal territory sa loob ng Iran."
Washington – Personal na website ni Ken Klippenstein (Hunyo 8, 2026) – Isang Amerikanong mamamahayag ang nagsiwalat na ang Pentagon, sa kasagsagan ng digmaan sa Iran, ay lihim na nagpadala ng mga sundalo mula sa 82nd Airborne Division ng hukbo ng Amerika sa Israel. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang mga Amerikanong military official ay inihayag lamang noon na ang mga pwersang ito ay ipinapakalat sa rehiyon sa ilalim ng United States Central Command (CENTCOM).
Batay sa eksklusibong ulat ni Ken Klippenstein na inilathala noong Lunes sa kanyang personal na website, ang 82nd Airborne Division, na kilala bilang rapid response force ng hukbo ng Amerika, ay may kakayahang magsagawa ng paratrooper operations sa teritoryo ng kaaway sa loob ng 18 oras. Isinulat ni Klippenstein, na binanggit ang isang military source na hindi nagpakilala, na "ang pagpapadala ng mga paratrooper sa Israel ay bahagi ng mga bagong magkasanib na emergency plan ng Estados Unidos at Israel na natapos noong Pebrero at kinabibilangan ng pagsakop sa Kharg Island at paglikha ng isang coastal territory sa loob ng Iran."
Si Klippenstein, na may rekord ng pag-uulat para sa media tulad ng The Intercept, ay nagdagdag sa kanyang ulat: "Sa pamamagitan ng pagtatago ng pagpapadalang ito, iniwasan ng Pentagon ang pampublikong talakayan tungkol sa magkasanib na operasyon ng Amerika at Israel sa loob ng Iran; isang pananaw na noong panahong iyon ay itinuturing ng marami na posible dahil sa malawakang ulat ng mainstream media tungkol sa posibleng ground invasion." Idiniin din niya na ang pag-deploy ng mga pwersa sa Israel ay ginawa upang hindi na kailanganing kumuha ng pahintulot mula sa mga Arabong bansa sa Persian Gulf para gamitin ang kanilang mga military base.
Batay sa ulat na ito, isang utos sa pagpapadala ng mga pwersa noong Abril 7, 2026 ay nagdirekta ng mga bahagi ng ikalawang batalyon, 501st Infantry Regiment (kilala bilang Geronimo battalion) na magsagawa ng isang "temporary mission" sa Israel. Ang Kharg Island, kung saan humigit-kumulang 90 porsyento ng krudong langis ng Iran ay iniluluwas, ay ilang beses nang tinarget ng air strikes ng Amerika at Israel sa panahon ng digmaan.
Kasabay nito, kinumpirma rin ng pahayagang New York Times sa isang ulat noong Marso 24, 2026 na ang matataas na military official ay sinusuri ang pagtitiwala ng isang combat brigade mula sa 82nd Airborne Division (mga 3,000 hanggang 4,000 sundalo) upang suportahan ang posibleng military operation laban sa Iran. Gayunpaman, ang Pentagon ay hindi pa opisyal na tumugon sa mga ulat tungkol sa pag-deploy ng mga pwersang Amerikano sa Israel at mga plano para sa ground invasion.
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