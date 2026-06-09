Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah: Ang mga posisyon ng Iran ay marangal; dapat itama ng Beirut ang relasyon nito sa Tehran.
Inihayag ng Hezbollah ng Lebanon sa pamamagitan ng isang pahayag: Ang tugon ng Iran sa mga pagsalakay ng Zionist regime sa pagtatanggol sa aming bansa ay naghahatid ng mensahe ng moral, pampulitika, at praktikal na pangako sa Lebanon.
Hinihiling namin sa mga opisyal ng Lebanon na samantalahin ang pagkakataon at itama ang kanilang relasyon sa Iran para sa interes ng dalawang bansa.
Beirut – Al-Manar news network (Hunyo 9, 2026) – Ang Hezbollah ng Lebanon noong Martes ay naglabas ng isang opisyal na pahayag, habang pinupuri ang mga posisyon ng Iran hinggil sa mga pagsalakay ng Zionist regime sa Lebanon, ay hiniling sa mga opisyal ng pamahalaan ng bansa na itama ang kanilang relasyon sa Islamic Republic of Iran para sa magkasanib na interes ng dalawang bansa.
Sa pahayag na ito na inilabas para sa kamakailang missile attacks ng Iran sa kalaliman ng sinasakop na lupain (bilang tugon sa pambobomba ng Zionist regime sa Dahiyeh ng Beirut noong Hunyo 7), nakasaad: "Ang tugon ng Iran sa mga pagsalakay ng Zionist regime sa pagtatanggol sa aming bansa ay naghahatid ng mensahe ng moral, pampulitika, at praktikal na pangako sa Lebanon sa mundo." Idiniin ng Hezbollah na ang mga posisyon ng Iran patungo sa Lebanon ay "marangal, prinsipyado, at nakabatay sa matagal nang pagkakapatiran."
Hiniling ng Hezbollah sa mga opisyal ng Lebanon na "samantalahin ang pagkakataong ito at itama ang kanilang relasyon sa Tehran sa isang paraan na makikinabang sa dalawang bansa at upang harapin ang mga rehiyonal na hamon." Ang pahayag na ito ay inilabas sa panahong ang relasyon ng gobyerno ng Lebanon sa Islamic Republic of Iran sa mga nakaraang taon ay dumaan sa maraming pagtaas at pagbaba at nasa ilalim ng presyon ng Kanluran at mga bansang Arabo.
Ang pahayag na ito ay inilabas sa panahong kaninang umaga (Hunyo 9), isang American military helicopter ang bumagsak malapit sa Strait of Hormuz at ang mga pwersang Amerikano sa rehiyon ay nasa ganap na alerto. Naniniwala ang mga analista na ang panggigipit ng Hezbollah sa gobyerno ng Lebanon na lumapit sa Tehran, dahil sa mga kamakailang tagumpay ng axis of resistance laban sa Zionist regime, ay maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon pabor sa harapan ng paglaban.
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