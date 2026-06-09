Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ambassador ng Iran sa France: Ang Islamic Revolution ay ang muling pagbuhay sa makasaysayang at sibilisasyonal na pagkakakilanlan ng bansa ng Iran.
Ang seremonya ng ika-37 anibersaryo ng pagpanaw ni Imam Khomeini, ang pag-aalsa noong 15 Khordad, at paggunita sa mga martir ng Ramadan War noong Khordad ay ginanap sa presensya ng mga pinuno ng Islamic centers, mga opisyal ng Iranian institutions, mga diplomat ng embahada ng Islamic Republic of Iran, at isang grupo ng mga Iranian na naninirahan sa ibang bansa gayundin ang mga tagahanga ng Islamic Revolution ng Iran sa Paris.
Paris – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 8, 2026) – Ang seremonya ng ika-37 anibersaryo ng pagpanaw ng dakilang tagapagtatag ng Islamic Revolution, ang madugong pag-aalsa noong 15 Khordad, at paggunita sa mga martir ng Ramadan War (kasabay ng Hunyo 2026), ay ginanap noong gabi ng Martes sa "Imam Ali" mosque sa "Hauts-de-Seine" na suburb ng Paris.
Si Mahmoud Boroujerdi, ambassador ng Iran sa Paris, sa kanyang talumpati sa seremonyang ito ay nagsabi: "Ang Islamic Revolution ng Iran, sa ilalim ng pamumuno ni Imam Khomeini, ay nabuo na may malalim at pangunahing layunin, kabilang ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang muling pagbuhay sa makasaysayang at sibilisasyonal na pagkakakilanlan ng bansa ng Iran at ang pagbuo ng isang sistemang nakasentro sa katarungan." Idinagdag niya: "Ang rebolusyong ito, na sinamahan ng kamalayan, pakiramdam ng kawalan ng relihiyon, at espiritu ng paglaban sa pang-aapi ng bansa ng Iran, ay nagdala ng muling pagbuhay sa pagkakakilanlan at nasyonalidad ng Iran, kalayaan ng bansa, at pagbabalik sa relihiyoso at makataong halaga."
Sa ibang bahagi ng kanyang pananalita, binanggit ni Boroujerdi ang kamakailang pag-atake ng Zionist regime sa Lebanon at ang matatag na tugon ng Islamic Republic of Iran, at sinabi: "Ang mga martir ng Ramadan War ay nagpatuloy sa parehong maliwanag na landas ng mga martir ng pag-aalsa noong 15 Khordad 1963 at walong taon ng Banal na Depensa, at pinatunayan na ang bansa ng Iran ay hindi yumuyuko sa harap ng pang-aapi at pagsalakay."
Kapansin-pansin na sa seremonyang ito na ginanap sa presensya ng mga pinuno ng Islamic centers at pampulitika at relihiyosong personalidad ng France, isang grupo ng mga Iranian na naninirahan sa Europa at mga tagahanga ng Islamic Revolution, ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pagbigkas ng Fatiha at pagsigaw ng mga slogan na "Mamatay ang Amerika" at "Mamatay ang Israel," ay muling nagpahayag ng katapatan sa mga mithiin ni Imam Khomeini at mga martir ng Islamic Revolution.
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