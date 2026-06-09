Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ben Gvir: Dapat nating bihagin ang mga babae at anak ng mga pwersa ng Hezbollah.
Si Itamar Ben Gvir, ang kontrobersyal na ministro ng gabinete ng Zionist regime, sa pagpupulong kagabi ng security cabinet ng rehimeng ito tungkol sa paraan ng pagharap sa Hezbollah, habang sinusuportahan ang paglala ng mga pag-atake sa Lebanon, ay humiling ng mga hakbang na lampas sa karaniwang mga diskarte.
Sa kanyang panukala na sakupin ang higit pang mga lugar, inangkin niya na ang pagdakip sa mga babae at anak ng mga pwersa ng Hezbollah at paglipat sa kanila sa bilangguan ay maaaring magdulot ng higit na presyon sa grupong ito; mga pahayag na ginawa kasunod ng kahilingan ng ilang miyembro ng gabinete para sa pagtaas ng mga pag-atake at military operations.
Tel Aviv – Yedioth Aharonoth (Hunyo 9, 2026) – Si Itamar Ben Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng Zionist regime, sa pagpupulong kagabi (Lunes) ng security cabinet ng rehimeng ito tungkol sa paraan ng pagharap sa Hezbollah ng Lebanon, ay nagmungkahi ng "pagsakop sa higit pang mga lugar sa timog Lebanon at pagdakip sa mga babae at anak ng mga pwersa ng Hezbollah." Ang mga pahayag na ito, na inilathala na binanggit ang mga mapagkukunang naroroon sa pulong, ay sinalubong ng malawakang reaksyon ng internasyonal na media at karapatang pantao na katawan.
Batay sa ulat ng Hebrew media, binanggit ni Ben Gvir ang patuloy na kakayahan ng Hezbollah na magpaputok ng mga missile at drone patungo sa sinasakop na lupain (ang pinakahuling halimbawa nito ay ang pagkasira ng isang Merkava tank at pagkapaslang ng ilang sundalong Israeli noong Linggo), at inangkin: "Ang karaniwang military approach ay hindi gumagana at dapat tayong kumilos nang higit pa sa mga ito. Ang pagdakip sa mga babae at anak ng mga pwersa ng Hezbollah at paglipat sa kanila sa mga bilangguan ng Israel ay maaaring magdulot ng hindi pa naganap na presyon sa grupong ito at pilitin silang tanggapin ang ating mga kondisyon."
Ang panukalang ito ay ginawa sa panahong ang Israeli war cabinet, sa gitna ng kamakailang missile attacks ng Iran at Yemen sa sinasakop na lupain (na ginawa bilang tugon sa pambobomba sa Dahiyeh ng Beirut noong Hunyo 7) at gayundin ang pagbagsak ng isang American Apache helicopter malapit sa Strait of Hormuz, ay nasa isang kapaligiran ng matinding pagkabigo at hindi pagkakasundo upang magpatibay ng isang epektibong estratehiya laban sa axis of resistance. Ipinahayag ng internasyonal na karapatang pantao na katawan na ang pagdakip sa mga Lebanese civilian, lalo na ang mga babae at bata, bilang "hostage-taking" ay itinuturing na krimen sa digmaan at magiging "pinakasakuna na paglabag sa internasyonal na batas." Sa oras ng paghahanda ng ulat na ito, ang tanggapan ni Netanyahu at ang White House ay hindi pa tumugon sa mga pahayag ni Ben Gvir.
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