Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ministry of Defense: Gagawin naming mas malakas ang mga kamay ng mga mandirigma ng Islam.
Ang Ministry of Defense at Armed Forces Logistics sa isang pahayag, na nagpapasalamat sa epiko ng presensya ng bansa ng Iran, ay itinuring ang pagkakaisa at malawakang presensya na ito bilang isang mahalagang suporta para sa mga pagsisikap ng mga anak ng bansa sa sandatahang lakas.
Sa pahayag na ito, idiniin na ang Ministry of Defense, sa pamamagitan ng paggamit sa lahat ng siyentipiko, industriyal, at depensibong kapasidad ng bansa, ay patuloy na susundan ang proseso ng produksyon, pag-unlad, at pag-upgrade ng mga kagamitan, armas, at sistema na kinakailangan ng sandatahang lakas nang may lakas at mas mabilis na bilis.
Tehran – Ministry of Defense at Armed Forces Logistics (Hunyo 9, 2026) – Ang Ministry of Defense ng Islamic Republic of Iran noong Martes ay naglabas ng pahayag na nagpapasalamat sa "epiko ng presensya ng bansa ng Iran" sa mga kamakailang prusisyon at seremonya (kabilang ang mga pagtitipon ng pagkakaisa sa harapan ng paglaban at ang seremonya ng anibersaryo ng pagpanaw ni Imam Khomeini) at inilarawan ang pagkakaisa na ito bilang "isang mahalagang suporta para sa mga pagsisikap ng mga anak ng bansa sa sandatahang lakas."
Sa pahayag na ito na inilabas pagkatapos ng kamakailang missile attacks ng Iran sa kalaliman ng sinasakop na lupain at paglala ng mga tensyon sa rehiyon, nakasaad: "Ang Ministry of Defense, sa pamamagitan ng paggamit sa lahat ng siyentipiko, industriyal, at depensibong kapasidad ng bansa, ay patuloy na susundan ang proseso ng produksyon, pag-unlad, at pag-upgrade ng mga kagamitan, armas, at sistema na kinakailangan ng sandatahang lakas nang may lakas at mas mabilis na bilis." Idiniin din na sa kabila ng mga parusa at banta ng mga kaaway, "gagawin namin ang mga kamay ng mga mandirigma ng Islam na mas malakas kaysa dati at walang pagkukulang na mangyayari sa pag-upgrade ng deterrent capability ng bansa."
Ang pahayag na ito ay inilabas sa panahong kahapon (Hunyo 8), ang gobyerno ng Amerika ay nawalan ng isang military helicopter malapit sa Strait of Hormuz at iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang lihim na pagpapadala ng mga American paratrooper sa Israel upang banta ang timog Iran. Ang Ministry of Defense ng Iran ay nag-ulat noon ng pagbuo ng mga advanced na makina ng eroplano at bagong air defense system sa pakikipagtulungan ng mga akademiko at lokal na kumpanyang nakabatay sa kaalaman. Naniniwala ang mga military expert na ang pokus ng Ministry of Defense sa paggawa ng ballistic at cruise missiles, suicide drones, at electronic warfare equipment ay nagtaas ng deterrent capability ng Iran laban sa mga panlabas na banta sa isang hindi pa naganap na antas.
..........
328
Your Comment