Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Parusa at paghihigpit sa pagpasok laban sa ilang indibidwal na may kaugnayan sa karahasan sa West Bank.
Ayon sa Reuters na binanggit ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng France, sa koordinasyon ng France, Britain, Canada, Australia, New Zealand, at Norway, ang mga parusa ay ipinatupad laban sa mga indibidwal na may kaugnayan sa karahasan sa West Bank.
Sa magkasanib na pahayag ng mga bansang ito, ipinahayag ang pag-aalala tungkol sa paglala ng kalagayan sa West Bank at ang patuloy na pag-atake ng mga ekstremistang settler laban sa mga Palestinian at paglabag sa kanilang karapatang pantao.
Ipinagbawal din ng France ang pagpasok ng Bezalel Smotrich, Ministro ng Pananalapi ng Zionist regime, kasama ang apat na iba pang indibidwal at 21 settler sa teritoryo nito.
Paris – Reuters (Hunyo 9, 2026) – Anim na miyembrong bansa ng Five Eyes (Fave Eyes) kabilang ang France, Britain, Canada, Australia, New Zealand, at Norway ay nagpahayag noong Martes sa isang magkasanib na pahayag na nagpataw sila ng magkakaugnay na mga parusa laban sa mga indibidwal na sangkot sa karahasan sa West Bank laban sa mga Palestinian. Sinabi ni Jean-Noël Barrot, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng France, sa isang panayam sa Reuters na ang mga parusang ito ay kinabibilangan ng pagbabawal sa pagpasok, pagkumpiska ng mga ari-arian, at pagbabawal sa anumang pinansyal o komersyal na kooperasyon sa mga pinarusahang indibidwal.
Sa magkasanib na pahayag na ito na inilathala noong gabi ng Lunes, ang mga lumagdang bansa ay nagpahayag ng malalim na pag-aalala tungkol sa "sakuna na paglala ng makatao at security na kalagayan sa West Bank" at gayundin ang "patuloy na organisadong pag-atake ng mga ekstremistang settler laban sa mga Palestinian na nayon at sibilyan." Ang France ay hiwalay na nagpahayag ng pagbabawal sa pagpasok ni Bezalel Smotrich, Ministro ng Pananalapi ng Zionist regime, apat na iba pang indibidwal, at gayundin 21 ekstremistang settler sa teritoryo nito. Si Smotrich, na isa sa mga kilalang settler sa West Bank, dahil sa kanyang maraming rasistang pahayag (kabilang ang pagtanggi sa pagkakakilanlang Palestinian at pagsuporta sa resettlement sa Gaza) at pagtataguyod ng karahasan laban sa mga Palestinian, ay pinarusahan na noon ng ilang iba pang bansa kabilang ang Britanya at Canada.
Ang Ministry of Foreign Affairs ng France sa isang hiwalay na pahayag ay nagpahayag na ang Paris "ay itinaas ang tinig nito para sa lumalaking pagkondena sa paglabag sa karapatang pantao at internasyonal na makataong batas sa West Bank" at hinihiling sa Zionist regime na agad na wakasan ang iligal na pagtatayo ng settlement at lumalaking karahasan laban sa mga Palestinian. Batay sa estadistika ng United Nations, ang karahasan ng settler sa West Bank sa mga nakaraang buwan ay umabot sa pinakamataas na antas nito sa nakalipas na limang taon, at ang mga parusang ito ay ipinapatupad sa panahong si Joe Biden, dating Pangulo ng Amerika, ay nagpataw din ng mga parusa noong Oktubre 2025 laban sa mga grupong ekstremistang settler. Ang Canada at Britain ay nagpasa rin ng mga katulad na parusa noong Nobyembre 2024.
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