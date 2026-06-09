Mariing babala ng Iraqi resistance sa transitional government ng Syria: Ang anumang pakikipagtulungan sa Amerika at Israel ay haharap sa military resp

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mariing babala ng Iraqi resistance sa transitional government ng Syria: Ang anumang pakikipagtulungan sa Amerika at Israel ay haharap sa military response.
Ang mga grupo ng Iraqi resistance, sa isang mariing babala sa transitional government ng Syria sa ilalim ni Ahmed al-Shara, ay nagbabala tungkol sa anumang alyansa o security at military coordination laban sa Hezbollah ng Lebanon. Ang matinding reaksyong ito ay ginawa kasunod ng paglabas ng mga ulat tungkol sa pagsisikap ng Washington na lumikha ng isang tripartite coalition (America, Israel, at Syria); isang plano kung saan sinasabing ang Damascus, kapalit ng pagtanggap ng mga konsesyon sa usapin ng Druze at pagtigil ng mga pag-atake ng Israel sa timog Syria, ay magbibigay ng mga pasilidad laban sa axis of resistance.
Ang Iraqi resistance ay tahasang nagpahayag na kung ang impormasyong ito ay totoo at ang gobyerno ng al-Shara ay sumang-ayon sa senaryong ito, tatahakin nito ang teritoryo ng Syria at mga pwersang kaanib ng gobyernong ito bilang target ng kanilang operational attacks.
Kasabay nito, ang pamumuno ng parliyamento ng Iraq, na nagpapahayag ng matinding pag-aalala, ay inilarawan ang mga pag-unlad na ito bilang isang "mapanganib na security at rehiyonal na pangyayari" sa kasalukuyang kritikal na kalagayan na maaaring magpabagsik sa apoy ng digmaan sa rehiyon.
Baghdad – Mga ahensya ng balita ng Iraq (Hunyo 9, 2026) – Ang mga grupo ng Iraqi resistance noong Martes ay naglabas ng isang mariing pahayag na nagbabala tungkol sa anumang security at military cooperation o koordinasyon ng transitional government ng Syria sa Amerika at ng Zionist regime laban sa Hezbollah ng Lebanon. Ang babalang ito ay inilabas bilang tugon sa mga ulat na nagpapahiwatig ng pagsisikap ng Washington na lumikha ng isang tripartite coalition na may partisipasyon ng Israel at Syria, at ayon sa kung saan, ang Damascus ay magbibigay ng mga pasilidad laban sa axis of resistance kapalit ng pagtanggap ng mga konsesyon sa usapin ng Druze at pagtigil ng mga pag-atake ng Israel sa timog Syria.
Sa pahayag ng Iraqi resistance na inilathala na binanggit ang mga mapagkukunang may alam, idiniin: "Kung ang impormasyong ito ay totoo at ang gobyerno ni G. al-Shara ay sumang-ayon sa mapagkanlong senaryong ito, tatahakin namin ang teritoryo ng Syria at lahat ng pwersang kaanib ng gobyernong ito bilang target ng aming direktang operational attacks, at walang magiging pagpapatawad." Idineklara ng mga grupong ito na ang anumang pagsisikap na lumikha ng lamat sa pagitan ng harapan ng paglaban at pahinain ang Hezbollah ng Lebanon ay kanilang "pulang linya" at nagbigay ng seryosong babala tungkol sa mga kahihinatnan ng pakikipagtulungan sa "Zionist na kaaway."
Kasabay nito, ang pamumuno ng parliyamento ng Iraq, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang anunsyo, ay inilarawan ang mga pag-unlad na ito bilang isang "mapanganib na security at rehiyonal na pangyayari" at nagpahayag ng matinding pag-aalala tungkol sa pagpapaalab pa ng apoy ng digmaan sa kasalukuyang kritikal na kalagayan. Ang ilang Iraqi sources ay nag-ulat ng pagdaraos ng mga emergency meeting sa Baghdad upang suriin ang mga aspeto ng posibleng kasunduang ito at magpatibay ng isang nagkakaisang posisyon patungo dito. Ang mga pag-unlad na ito ay nagaganap sa panahong kamakailan lamang, ang Hezbollah ng Lebanon at Iran ay nagsagawa ng mga koordinadong operasyon na nag-target sa mga military base ng Israel na may mabibigat na missile at drone attacks, at ang Amerika ay nagtaas din ng antas ng alerto nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga military equipment at pwersa sa rehiyon.
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