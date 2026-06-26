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Video| Walang hanggang tipan; muling pagpapatibay ng katapatan ng mga Shia ng Parachinar sa balangkas ng mga araw ng epiko

26 Hunyo 2026 - 07:31
News ID: 1831533
Video| Walang hanggang tipan; muling pagpapatibay ng katapatan ng mga Shia ng Parachinar sa balangkas ng mga araw ng epiko

Walang hanggang tipan; muling pagpapatibay ng katapatan ng mga Shia ng Parachinar sa balangkas ng mga araw ng epiko.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Walang hanggang tipan; muling pagpapatibay ng katapatan ng mga Shia ng Parachinar sa balangkas ng mga araw ng epiko.

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