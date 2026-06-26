Video| Tucker Carlson: Ang digmaan sa Iran ay simula ng pampulitikang pagtatapos ni Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tucker Carlson: Ang digmaan sa Iran ay simula ng pampulitikang pagtatapos ni Trump. Kilalang Amerikanong host: Ang digmaang ito ay tiyak at walang alinlangan na katapusan ni Donald Trump; sinabi ko ito sa kanya mismo noong Pebrero. Habang ipinagtatanggol ng gobyerno ang "halaga" ng digmaang ito at ng kasunduan, dose-dosenang at marahil daan-daang bilyong dolyar ang ginastos at ang buhay ng mga sundalong Amerikano ay nawala. Dahil sa malawak na lawak ng mga nasawi sa buhay at pinansyal, napakahirap na sabihin na ang landas na ito ay "nagkakahalaga" para sa Amerika. .......... 328
26 Hunyo 2026 - 07:51
News ID: 1831535
Tucker Carlson: Ang digmaan sa Iran ay simula ng pampulitikang pagtatapos ni Trump.
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