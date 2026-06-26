Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Kinumpirma ng maraming mapagkukunan ng balita (Hunyo 25, 2026) – Batay sa maraming ulat ng balita kabilang ang TASS news agency ng Russia, Saba news agency ng Yemen, Xinhua news agency, at ang website na Al-Youm Al-Sabea, inihayag ng Ministry of Health ng Lebanon na ang bilang ng mga martir mula sa mga pag-atake ng Zionist regime sa bansa mula Marso 2 hanggang Hunyo 25 ay umabot sa 4,230. Ang bilang ng mga sugatan ay umabot din sa 12,179. Inihayag din ng hukbo ng Lebanon na isa sa mga sundalo nito ang na-martir sa Kfar Rumman-Nabatieh road dahil sa Israeli air strike.
Samantala, naglabas ang Hezbollah ng Lebanon ng pahayag na idineklara na ang hukbo ng Israel, sa pamamagitan ng pag-target sa mga sibilyan, ay malinaw na lumabag sa tigil-putukan. Idiniin ng kilusang ito na sa kabila ng pagsunod nito sa tigil-putukan, kinokondena nito ang mga naka-target na pag-atake sa mga mamamayang Lebanese.
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