Video| Inihayag ng Ministry of Health ng Venezuela na ang bilang ng mga biktima ng lindol ay tumaas sa 235 patay at 4,300 sugatan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng Ministry of Health ng Venezuela na ang bilang ng mga biktima ng lindol ay tumaas sa 235 patay at 4,300 sugatan.
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Inihayag ng Ministry of Health ng Venezuela na ang bilang ng mga biktima ng lindol ay tumaas sa 235 patay at 4,300 sugatan.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng Ministry of Health ng Venezuela na ang bilang ng mga biktima ng lindol ay tumaas sa 235 patay at 4,300 sugatan.
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328
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